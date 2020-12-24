6 gün içinde imzalanmaz ise geçersiz oluyor! Bütün çalışanları kapsıyor! Parasını alabilirsiniz

Çalışan herkesi çok yatkından ilgilendiriyor. Dr. Cahit Evcil çalışanların çalışma koşullarında esaslı değişikliğe ilişkin yazı kaleme aldı...



"Cahit Bey, çalıştığım şirketin yetkilileri işe girdiğim tarihten beri senede iki defa ödenen primlerin yılbaşından itibaren ödenmeyeceğini bildiren bir yazıyı imzalamamızı istiyor. Bu yazıyı imzalamak zorunda mıyız? İmzalamazsak ne olur? Haklarımız nelerdir? Bu konularda bizi bilgilendirirseniz çok memnun olurum. K.G."

Son günlerde okurumun sorusuna benzer çok sayıda soru alıyoruz. Bu nedenle bu günkü yazımızı bu konuya ayırdık. Daha önceki yazılarımızda çalışma koşullarında esaslı değişiklik konusuna değinmiştik. Okurumun bu sorusu da çalışma koşullarında esaslı değişiklik kapsamında ele alınmalıdır.