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    • 23.12.2020 12:30
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    SON DAKİKA: Başkan 'ndan Kılıçdaroğlu'na: ve organ mafyasını kur da devlet senden bir şeyler elde etsin

    Son dakika haberi: Başkan , Genel Başkanı 'nun organ mafyalarından ve mafyalarından vergi alınsın önerisine sert çıktı. Başkan Erdoğan "Dün ne diyor? Uyuşturucu kaçakçılarına, organ mafyasına vergi kesecekmişiz. Bu ne demek biliyor musunuz? Uyuşturucu satabilirsiniz, örgütler kurabilir, organ mafyacılığı yapabilirsiniz demektir! Sen ne yapıyorsun? Kendinde misin ya? Gel bir de uyuşturucu örgütü kur bari! Bu ne sapkınlıktır?" ifadelerini kullandı.

    Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun mafyadan vergi önerisine sert çıktı

    Son dakika haberi: Başkan , Genel Başkanı 'nun organ mafyalarından ve mafyalarından vergi alınsın önerisine sert çıktı. Başkan Erdoğan "Dün ne diyor? Uyuşturucu kaçakçılarına, organ mafyasına vergi kesecekmişiz. Bu ne demek biliyor musunuz? Uyuşturucu satabilirsiniz, örgütler kurabilir, organ mafyacılığı yapabilirsiniz demektir! Sen ne yapıyorsun? Kendinde misin ya? Gel bir de uyuşturucu örgütü kur bari! Bu ne sapkınlıktır?" ifadelerini kullandı.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ndan Kılıçdaroğlu'na: Uyuşturucu ve organ mafyasını kur da devlet senden bir şeyler elde etsin