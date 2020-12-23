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    Akar'dan 'nin yaptırımlarına sert tepki: Yanlıştan bir an önce dönülmesi gerekiyor

    Milli , ’ndan ’nı izledi. Yaptığı açıklamalarla hem ’ye hem de ’a mesaj gönderdi.

    Vazgeç Amerika

    Milli , 'ndan 'nı izledi. Yaptığı açıklamalarla hem 'ye hem de 'a mesaj gönderdi.

    EGE, DOĞU AKDENİZ VE KIBRIS'TA tüm sorunlara diyalogla görüşmeler ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde çözümlerin bulunmasından yanayız.

    FAKAT KOMŞUMUZ bu konuda son derece isteksiz ancak diğer taraftan da bir o kadar özellikle basın yoluyla her türlü gerçek dışı iddialarda, taleplerde bulunmaktalar.

    S-400 KARARININ hem komşumuz hem de müttefikimiz olan bazılarını sevindirmesini hayretle karşılıyor ve not ediyoruz.
    BU KARARIN sadece 'yi değil aynı zamanda ittifakını ve ABD'nin buradaki bir takım çalışmalarını da olumsuz etkileyeceğini görmelerini bekliyoruz.

    ABD'nin bu yanlış kararından bir an önce dönmesi gerekiyor. Kararın düzeltilmesini bekliyoruz.

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    Haberler Güncel Milli Savunma Bakanı Akar'dan ABD'nin yaptırımlarına sert tepki: Yanlıştan bir an önce dönülmesi gerekiyor