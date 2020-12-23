Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'ndan Kaplan Pençesi 2020 Tatbikatı'nı izledi. Yaptığı açıklamalarla hem ABD'ye hem de Yunanistan'a mesaj gönderdi.

EGE, DOĞU AKDENİZ VE KIBRIS'TA tüm sorunlara diyalogla görüşmeler ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde çözümlerin bulunmasından yanayız.

FAKAT KOMŞUMUZ bu konuda son derece isteksiz ancak diğer taraftan da bir o kadar özellikle basın yoluyla her türlü gerçek dışı iddialarda, taleplerde bulunmaktalar.

S-400 KARARININ hem komşumuz hem de müttefikimiz olan bazılarını sevindirmesini hayretle karşılıyor ve not ediyoruz.

BU KARARIN sadece Türkiye'yi değil aynı zamanda NATO ittifakını ve ABD'nin buradaki bir takım çalışmalarını da olumsuz etkileyeceğini görmelerini bekliyoruz.

ABD'nin bu yanlış kararından bir an önce dönmesi gerekiyor. Kararın düzeltilmesini bekliyoruz.