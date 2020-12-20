Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın hakkında müstehcelik davası açıldı. Sosyal medya fenomeni ve Youtuber Meriç İzgi kendisi gibi fenomen olan arkadaşı Merve Taşkın hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Hakaret, kişisel verileri yayma ve müstehcenlik suçlamaları kapsamında savcılığa şikayet dilekçesi sunan İzgi, şikayetinde şu ifadeleri kullandı:"İnstagram da 577 bin takipçisi bulunan Merve Taşkın müstehcen bir paylaşımda bulunmuştur. Taşkın'ı takip eden kişilerin çoğunluğu 18 yaşın altında olmasına rağmen kendisi hesabının hikaye bölümünde, "Ben artık b... değilim, merakımdan yaptım" şeklinde toplum ahlakına aykırı küçük çocuklar için büyük özenti oluşturabilecek müstehcen açıklamalarda bulunmuştur."