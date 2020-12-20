Ankara'nın ataklarıyla sarsılan Türkiye karşıtları, trenimizin Çin'e ulaşmasıyla şoka uğradı. İçimizdeki uzantıları ise yeni palavralar attı.
Troller, Irak liderine verilen yemeği diline doladı. Külliye'de eğlence yapıldığını, içki içildiğini yazdı. CHP'liler de bu saçmalığa arka çıktı.
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15 GÜNDE 2 KITA, 2 DENİZ VE 5 ÜLKEYİ AŞTI, ÇİN'E ULAŞTI
Xi'an şehrinde Türk Treni için 23 Aralık'ta karşılama yapılacak. Törene üst düzey Çinli yetkililer de katılacak.