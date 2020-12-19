Yannis adım

Türkiye ve Yunanistan, bu kez Rodos'ta karşı karşıya geldi. Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Rodos Başkonsolosluğunda sözleşmeli sekreter olarak görev yapan Sebahattin Bayram'ın casusluk iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasını kınadı.
Açıklamada, "Bayram'ın, Yunan makamlarınca gemi fotoğrafları çekilmesine yönelik casusluk iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasını kınıyoruz" denildi.
KADES YİNE KURTARDI
Batman'da yaşayan F.S., eşi M. S., hakkında uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen evine gelince Kadın Destek Uygulamasını (KADES) kullanarak yardım çağrısı yaptı. Genç kadın, polis ekipleri tarafından kurtarıldı. Şüpheli serbest bırakıldı.
MEHMET TOPUZ'A MİLYONLUK ŞOK
Fenerbahçe ve Kayserispor formaları giyen eski milli futbolcu Mehmet Topuz (38), İstanbul Ataşehir'deki bir evinin satış işlemi nedeniyle 2 milyon 350 bin TL dolandırıldı. Polis, 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Topuz, "Süreci avukatım yakından takip ediyor. En yakın zamanda bulunacaklarına inanıyorum" dedi.
SUDA BOĞULMUŞ
Giresun'da haziran ayında bahçede oynarken kaybolduktan 3 gün sonra derede cansız bedeni bulunan İkranur Tirsi'nin (7) ölümüyle ilgili, cinayet şüphesi üzerine başlatılan soruşturmada, 1'inci Adli Tıp İhtisas Kurulu'nca hazırlanan otopsi raporu, tamamlandı. 'Suda boğulma' bulgusuna rastlandı.
ÇOCUKLARI GÖMDÜ
Iğdır'da 10 çocuk babası İbrahim Cantemur'un (50) 12 Aralık'ta cesedi bulundu. Oğullarının, annelerine kızdığı için tartıştıkları babalarını kabloyla boğup, bir mağaraya gömdüğü ortaya çıktı. Zanlı 3 kardeş tutuklandı.
Furkan NEHRİ