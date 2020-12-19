Yannis adım

MEHMET TOPUZ'A MİLYONLUK ŞOK



Fenerbahçe ve Kayserispor formaları giyen eski milli futbolcu Mehmet Topuz (38), İstanbul Ataşehir'deki bir evinin satış işlemi nedeniyle 2 milyon 350 bin TL dolandırıldı. Polis, 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Topuz, "Süreci avukatım yakından takip ediyor. En yakın zamanda bulunacaklarına inanıyorum" dedi.