Karneler ne zaman verilecek? İlkokul, ortaokul, lise karne verilecek mi? 1. dönem kaç sınav yapılacak?

MEB, bu materyallere 4'üncü sınıflar için hazırladığı çalışma fasiküllerin birinci ve ikinci üniteleri ile bir yenisini daha ekledi.

Birinci ve ikinci üniteleri kapsayan 900 soru içeren 11 fasikül hazırlandı

Bu kapsamda, 4'ncü sınıf öğrencileri için 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin birinci ve ikinci ünitelerini kapsayan 900 soru içeren 11 fasikül hazırlandı.

Fasiküller, Bakanlığın "http://odsgm.meb.gov.tr/" adresinden erişime açıldı. Türkçe, matematik, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, sosyal bilgiler ve İngilizce derslerine ait yayımlanan fasiküller, çoktan seçmeli sorular ve etkinliklerden oluşuyor.

Uzaktan eğitim sürecinde, derslerde işlenen konularla ilgili öğrencilerin bilgilerini pekiştirilmesi amacıyla hazırlanan ve farklı türdeki soru ve etkinlikleri içeren fasiküllerle 4'üncü sınıf öğrencilerinin etkinlikler vasıtasıyla konuları etkili ve kalıcı öğrenmelerinin desteklenmesi hedefleniyor. Fasiküller, ünitelerin işleniş zamanına göre, yıl boyunca "http://odsgm.meb.gov.tr/" adresinden erişime açılmaya devam edilecek.