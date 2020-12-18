2. dönem ne zaman başlayacak? Ara tatil ne zaman bitecek? Ara tatil kaç gün sürecek?

MEB'TEN KAYNAK DESTEĞİ

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 4'üncü sınıflar için Türkçe, matematik, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, sosyal bilgiler ve İngilizce derslerinin birinci ve ikinci ünitelerini kapsayan 11 ayrı fasikül hazırlanarak erişime açıldı.

MEB, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilere kaynak sağlamaya devam ediyor.

Bakanlık, daha önce eğitim öğretim faaliyetlerine destek olmak amacıyla kazanım kavrama testleri, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) için örnek sorular ile çalışma soruları, 5, 6 ve 7'nci sınıflar için beceri temelli testler, 9, 10, 11 ve 12'nci sınıflar için tekrar testleri, ilköğretim 2, 3 ve 4'üncü sınıflar için çalışma soruları, 5, 6, 7 ve 8'inci sınıflar için birinci ve ikinci üniteleri kapsayan çalışma fasikülleri paylaşmıştı.

MEB, bu materyallere 4'üncü sınıflar için hazırladığı çalışma fasiküllerin birinci ve ikinci üniteleri ile bir yenisini daha ekledi.