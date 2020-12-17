Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 17.12.2020 07:21
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.12.2020 07:21
    ABONE OL

    'ndaki tacize karartma! Güvenlik kamerası görüntüleri bina dışına çıkarıldı

    ’nin ’nda yaşanan taciz skandalının üstünün örtülmeye çalışıldığı ortaya çıktı. Partinin il delegesi Mehmet A.’nın görevli sekreter A. E.’yi tacizi sonrasında güvenlik kamerası kayıtları bina dışına çıkarılmış.

    Sabah
    CHP Muğla İl Başkanlığı'ndaki tacize karartma!

    'nda görevli kadın sekreter A.E.'nin (35), görevi başındayken partinin il delegesi Mehmet A.(58) tarafından parti binasında ya uğraması olayında yeni bir ayrıntı ortaya çıktı.

    Olay tarihindeki güvenlik kamerası görüntülerini isteyen bir çocuk annesi A.E.'ye il yönetimi tarafından ret cevabı verildi.

    Üstelik, Menteşe Belediyesi'nde görevli 3 kişilik teknik personelin kamera kayıt cihazını bina dışına çıkarıp aynı gün geri getirdiği bildirildi.

    NE OLMUŞTU?
    CHP'deki cinsel taciz olaylarına bir yenisi daha eklendi. Skandalın adresi bu kez oldu. 30 Temmuz'da yaşanan olayda, CHP Muğla İl Başkanlığı'nda sekreter olarak görev yapan A.E., partinin CHP delegesi olan İl Başkanlığı çalışanı Mehmet A. (58) tarafından il binasında cinsel saldırıya maruz kaldı.

    SU ALIRKEN TACİZ
    İki yıl önce eşinden ayrılan bir çocuk annesi A.E. ifadesinde, olay günü parti binasında su almak için su sebilinin bulunduğu holde yere eğildiği sırada Mehmet A.'nın cinsel saldırısına maruz kaldığını anlattı. A.E şunları söyledi: "Bir anda ne olduğunu anlayamadım. Cinsel saldırı üzerine korktum ve ani bir hamleyle su sebiline çarptım. Tepki vermek üzere geri döndüm. Mehmet A. isimli şahsa tepki gösterdim. Daha sonra yanlışlıkla olduğunu belirterek yaptığı eylemi kabul etti. Eşimden ayrı, kızımla yaşayan bir insanım ve hemen toparlanarak binayı terk ettim."

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel CHP Muğla İl Başkanlığı'ndaki tacize karartma! Güvenlik kamerası görüntüleri bina dışına çıkarıldı