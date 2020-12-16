





SU ALIRKEN TACİZ

İki yıl önce eşinden ayrılan bir çocuk annesi A.E. ifadesinde, olay günü parti binasında su almak için su sebilinin bulunduğu holde yere eğildiği sırada Mehmet A.'nın cinsel saldırısına maruz kaldığını anlattı. A.E şunları söyledi: "Bir anda ne olduğunu anlayamadım. Cinsel saldırı üzerine korktum ve ani bir hamleyle su sebiline çarptım. Tepki vermek üzere geri döndüm. Mehmet A. isimli şahsa tepki gösterdim. Daha sonra yanlışlıkla olduğunu belirterek yaptığı eylemi kabul etti. Eşimden ayrı, kızımla yaşayan bir insanım ve hemen toparlanarak binayı terk ettim."