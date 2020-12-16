İsot değil ceza yaktı

İstanbul'da yaşayan Yüksel Erol Altunay, Şanlıurfa'ya hiç gitmedi. Ancak bin 228 TL trafik cezası yedi.

SEHER VAKTİ CİNAYET



Tuzla'da Ceyhun Karaca, sabaha karşı eşi Seher'i bıçakladı. Ağır yaralanan genç kadın kurtarılamadı.

HIRSIZ İÇERİDE



İstanbul'da polis merkezinin adli emaneti soyuldu. Para ve uyuşturucuyu çalan kısa sürede bulundu: Karakol amiri!

SOĞUKKANLI KATİL ANTALYA'DA



Erhan Razı, canice plan kurdu. Ukraynalı Karina Demchenko'yu boğdu.

Cesedi kokmasın diye klimayı sonuna kadar açıp evi soğuttu. Ortadan kayboldu.