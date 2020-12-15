Kaftancıoğlu’na 10.5 yıl hapis

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında başlatılan İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin gizlice fotoğraflanması soruşturması tamamlandı. Savcı, Kaftancıoğlu hakkında 9 aydan 10,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.
O TERÖRİST YAKALANDI
Hatay'da terör operasyonu yapıldı. Kırmızı bültenle aranan ve ülkeye yasa dışı yollarla girmeye çalışan Fransa uyruklu terörist C.G. kıskıvrak yakalandı. Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan terörist daha sonra adliyeye yollandı.
VURAL TABURCU
Bir süredir Coronavirüs tedavisi gören teknik direktör Yılmaz Vural'dan sevindiren haber geldi. Dün taburcu olan Vural, "Lütfen yaşadığınız her dakikanın kıymetini bilin" dedi.
O TERÖRİST YAKALANDI
Hatay'da terör operasyonu yapıldı. Kırmızı bültenle aranan ve ülkeye yasa dışı yollarla girmeye çalışan Fransa uyruklu terörist C.G. kıskıvrak yakalandı. Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan terörist daha sonra adliyeye yollandı.
VURAL TABURCU
Bir süredir Coronavirüs tedavisi gören teknik direktör Yılmaz Vural'dan sevindiren haber geldi. Dün taburcu olan Vural, "Lütfen yaşadığınız her dakikanın kıymetini bilin" dedi.