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    • 15.12.2020 Gazete
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    Kaftancıoğlu’na 10.5 yıl hapis

    CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında başlatılan İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin gizlice fotoğraflanması soruşturması tamamlandı. İşte haberin detayları ve 15 Aralık tarihli Takvim Gazetesi'nden derlediğimiz

    Kaftancıoğlu’na 10.5 yıl hapis
    CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında başlatılan İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin gizlice fotoğraflanması soruşturması tamamlandı. Savcı, Kaftancıoğlu hakkında 9 aydan 10,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

    O TERÖRİST YAKALANDI
    Hatay'da terör operasyonu yapıldı. Kırmızı bültenle aranan ve ülkeye yasa dışı yollarla girmeye çalışan Fransa uyruklu terörist C.G. kıskıvrak yakalandı. Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan terörist daha sonra adliyeye yollandı.



    VURAL TABURCU
    Bir süredir Coronavirüs tedavisi gören teknik direktör Yılmaz Vural'dan sevindiren haber geldi. Dün taburcu olan Vural, "Lütfen yaşadığınız her dakikanın kıymetini bilin" dedi.


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    Haberler Güncel Kaftancıoğlu’na 10.5 yıl hapis