Kaftancıoğlu’na 10.5 yıl hapis

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İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında başlatılan İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin gizlice fotoğraflanması soruşturması tamamlandı. Savcı, Kaftancıoğlu hakkında 9 aydan 10,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.teröroperasyonuyapıldı. Kırmızıbültenle arananve ülkeye yasa dışıyollarla girmeyeçalışan Fransauyruklu teröristC.G. kıskıvrakyakalandı.Reyhanlıİlçe EmniyetMüdürlüğü'ndeifadesi alınanterörist daha sonraadliyeye yollandı.süredir Coronavirüs tedavisi gören teknik direktör Yılmaz Vural'dan sevindiren haber geldi. Dün taburcu olan Vural, "Lütfen yaşadığınız her dakikanın kıymetini bilin" dedi.