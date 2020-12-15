81 il valiliğine koronavirüs genelgesi! Sokağa çıkma kısıtlaması ne kadar sürecek? Kimler muaf? Fırrın, market, bakkal...





Yeni bir karar alınıncaya kadar faaliyetlerine ara verilen ana sınıfları ile ilgili uygulamanın devamı sağlanacak.Tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokulları ise bugünden itibaren yüz yüze eğitime geçebilecek.

SENDİKALARIN YAPACAĞI GENEL KURUL VE ETKİNLİKLERDE ERTELENDİ

Daha önce illere gönderilen genelge ile 1 Mart 2021 tarihine kadar sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatiflerde genel kurul dahil etkinlikler ertelenmişti. Bu kapsama sendikaların yapacağı genel kurul dahil etkinlikler de eklendi.