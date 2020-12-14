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    • 14.12.2020 12:36
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    'nin vizyonu bu kadar! 'a gönderdikleri yardım TIR'ından 'yetişkin hasta bezi' çıktı

    Kemal 'nun Genel Başkanlığını yürüttüğü , ’ın Karabağ’ı işgalinden kurtarmasının ardından Azerbaycan suna, iki TIR ile "yardım" gönderdi. TIR'lardaki kutuların içinden ise 'yetişkin hasta bezi' çıktı. Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, yapılan yardıma ilişkin yayımladığı video mesajında "Tarihi bir başarıya imza attınız. Topraklarınızı işgalden kurtardınız. Sizin acınız bizim açımız. Sizin sevinciniz bizim sevincimiz. Sizin şehidiniz bizim şehidimiz. Her yerde, her zaman, her koşulda sizlerle birlikteyiz” demişti.

    CHP'nin vizyonu bu kadar! 'Hasta bezi' çıktı

    su, 'ın işgalindeki Karabağ'ı kurtarmak için başlattığı operasyonda, 44 günde tarihi bir zafer elde etmişti.

    Karabağ'ın işgalden kurtarılmasının ardından, Genel Başkanı Kemal 'nun talimatıyla, Azerbaycan Destek Heyeti tarafından Azerbaycan Ordusu'na yardım konvoyu götürüldü. CHP Gençlik Kolları'nın da eşlik ettiği konvoydaki yardım malzemeleri, 11 Aralık'ta Azerbaycan'a teslim edildi.

    Yenişafak'ın haberine göre CHP flaması ve Kılıçdaroğlu'nun posterinin yer aldığı yardım konvoyuyla götürülen malzemelerin içinden 'yetişkin hasta bezi' çıktı.

    CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, yapılan yardıma ilişkin yayımladığı video mesajında "Tarihi bir başarıya imza attınız. Topraklarınızı işgalden kurtardınız. Sizin acınız bizim açımız. Sizin sevinciniz bizim sevincimiz. Sizin şehidiniz bizim şehidimiz. Her yerde, her zaman, her koşulda sizlerle birlikteyiz" dedi.

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    Haberler Güncel CHP'nin vizyonu bu kadar! Azerbaycan'a gönderdikleri yardım TIR'ından 'yetişkin hasta bezi' çıktı