Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın işgalindeki Karabağ'ı kurtarmak için başlattığı operasyonda, 44 günde tarihi bir zafer elde etmişti.

Karabağ'ın işgalden kurtarılmasının ardından, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla, CHP Azerbaycan Destek Heyeti tarafından Azerbaycan Ordusu'na yardım konvoyu götürüldü. CHP Gençlik Kolları'nın da eşlik ettiği konvoydaki yardım malzemeleri, 11 Aralık'ta Azerbaycan'a teslim edildi.

Yenişafak'ın haberine göre CHP flaması ve Kılıçdaroğlu'nun posterinin yer aldığı yardım konvoyuyla götürülen malzemelerin içinden 'yetişkin hasta bezi' çıktı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, yapılan yardıma ilişkin yayımladığı video mesajında "Tarihi bir başarıya imza attınız. Topraklarınızı işgalden kurtardınız. Sizin acınız bizim açımız. Sizin sevinciniz bizim sevincimiz. Sizin şehidiniz bizim şehidimiz. Her yerde, her zaman, her koşulda sizlerle birlikteyiz" dedi.