94 gün dayanabildi

Kocaeli'de Cengiz Kurhan'ın kontrolünden çıkan otomobil, TIR'a çarptı. Sürücü Kurhan ile araçtaki eşi Gülhan Kurhan ve annesi Almast Kurhan yaralandı. Gülhan Kurhan, 94 gün süren yaşam mücadelesini önceki akşam kaybetti. Gözyaşları arasında toprağa verildi.
HAYVAN!
Bursa'da hastanede tedavi gören eşini ziyarete gidip, köpeğini minibüsün ön koltuğuna bağlayan kişi, çevredekilerin ihbarı ile bulundu. Saatlerce araçta kalan köpek kurtarılırken, polisin uyardığı adam, gazetecilere, "Verin kimliklerinizi. Sizin defterinizi düreceğim" dedi.
ÖLÜMCÜL OYUN
Elazığ'da Abidin Sakin'in oğlu Beytullah Sakin (13), dün babasının evde bulundurduğu silahı alarak evin arkasına gitti. Burada silahla oynayan çocuk, kendisini vurarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.
20.1 MİLYON DEVRETTİ
6 bilen çıkmayınca 20 milyon 161 bin lira devretti. 5 bilenler 29 bin 760'şar, 4 bilenler 466'şar, 3 bilenler 25'er, 2 bilenler ise 2 lira 95'er kuruş alacak.