94 gün dayanabildi

20.1 MİLYON DEVRETTİ



6 bilen çıkmayınca 20 milyon 161 bin lira devretti. 5 bilenler 29 bin 760'şar, 4 bilenler 466'şar, 3 bilenler 25'er, 2 bilenler ise 2 lira 95'er kuruş alacak.