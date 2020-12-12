Malatya, önemli ticaret yolları üzerinde bulunan, geçmişten günümüze birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, Anadolu tarihinin zenginliğini yansıtan bir yer. Verimli ovalara sahip, 'kayısı diyarı' olarak ün kazanan Malatya'nın isminin tarihi, Hititlere kadar uzanıyor.

Hitit kaynaklarında 'Maldiye' olarak ifade edilen şehrin adı, Asur ve Urartu kaynaklarında 'Melid', 'Melide', 'Melitea', 'Meliddu' ve 'Malita' olarak geçiyor. Geç Hitit kent devletleri döneminde 'Militia 'olarak anılan şehir, Roma döneminde ise 'Melita' ya da 'Melitene'olarak adlandırılmış. Tarihi süreç içerisinde benzer değişikliklere uğrayan şehrin adı, günümüze 'Malatya' olarak ulaşmıştır. Tüm bu özellikleri ve daha sayılamayan birçok yönü ile Malatya, en güzel gezi rotaları arasında yer alıyor.

LEVENT VADİSİ

Akçadağ ilçesi Levent köyü sınırları içerisinde yer alan vadi, Malatya'ya 47 kilometre uzaklıktadır. Jeolojik olaylar sonucunda oluşan farklı büyüklükteki mağaralarda, Geç Hitit Dönemi'nden kaldığı düşünülen kaya kabartmaları bulunmaktadır. Doğa yürüyüşü, paraşüt, kaya tırmanışı, kampçılık ve izcilik gibi spor ve alternatif turizm faaliyetlerinin yeni rotası olma yolundaki Levent Vadisi, kaya kabartmaları ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini beklemektedir.

ARSLANTEPE HÖYÜĞÜ

Orduzu beldesinde yer alan Arslantepe Höyüğü, MÖ 5000'li yıllardan itibaren yerleşim görmüş ve bu sürecin sonunda Bizans mezarlığı olarak kullanılmıştır. MS 2. yüzyılda Romalılar şehri bugünkü Battalgazi ilçesinin bulunduğu yere taşıyınca, Arslantepe tamamen terk edilmiştir.

GÜNPINAR ŞELALESİ

Darende ilçesine 8 km mesafedeki Günpınar köyündedir. Şelalenin suyu, 3 kademe halinde, yaklaşık 40 metre yükseklikten dökülmektedir. Şelalenin sol tarafındaki kaynak suyu kışın donarak, şelaleyi Pamukkale'ye benzetiyor.

BEŞKONAKLAR

Saray Mahallesi Sinema Caddesi üzerinde bulunan bu konaklar, sivil mimarinin güzel örneklerinden olup, 1900'lü yılların başlarında inşa edilmişlerdir. Yan yana 5 konaktan oluşan bu binalar, sokağa cepheli 2 katlı evlerdir. Yenileme çalışmaları 2006'da başlatılıp 2009'da tamamlanan Beşkonaklar, çeşitli sanat ve kültür hizmetleri için kullanıma açılmıştır.

ŞİRE PAZARI

Şehrin ekonomisinin can damarlarından biri olan Şire Pazarı, şehir için özel bir yere sahiptir. Şire sözcüğü 'üzüm suyu' olarak bilinse de Malatya'da bu sözcük, öncelikle 'Kuru Kayısı Pazarı'nı ifade etmektedir.

SİLAHTAR MUSTAFA PAŞA KERVANSARAYI

Padişah IV. Murat'ın silahtarı Bosnalı Mustafa Paşa tarafından 1637'de yaptırılmıştır. Batıdan gelerek Doğu-Güneydoğu Anadolu ve Irak'a giden ticari yollar üzerindedir.

BAKIRCILAR ÇARŞISI

Kazan, sini, tas, sahan, ibrik, leğen gibi günlük kullanım eşyalarının satıldığı çarşı, alışveriş merkezi olmasının yanı sıra otantik havası ile de ziyaretçilerin uğrak yerlerinden.