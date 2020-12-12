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    • 12.12.2020 Gazete
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    Dünyaca ünlü doktor kardeşi Nazlım Öz’ü annesine kötü muamele etmekle suçladı

    ’de yaşayan ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. ile kardeşi Nazlım Öz arasında sular durulmuyor. Prof. Dr. Öz, kardeşini Alzheimer ’e kötü davranmakla suçladı. Önceki gün avukatının asistanı ’yi kardeşi ve annesinin yaşadığı eve yolladı. Duruma sinirlenen Nazlım Öz, Gedikli ile tartıştı. Öz, Gedikli’nin çantasını ve montunu kapının dışına fırlattı. Genç kadın şikayetçi oldu. Nazlım Öz’ün ‘’ ve ‘Hakaret’ suçlarından 5 yıla kadar hapsi isteniyor.

    İşin özü karışık

    'de yaşayan ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. ile kardeşi Nazlım Öz arasında sular durulmuyor.

    Prof. Dr. Öz, kardeşini Alzheimer 'e kötü davranmakla suçladı.

    Önceki gün avukatının asistanı 'yi kardeşi ve annesinin yaşadığı eve yolladı. Duruma sinirlenen Nazlım Öz, Gedikli ile tartıştı. Öz, Gedikli'nin çantasını ve montunu kapının dışına fırlattı. Genç kadın şikayetçi oldu.

    Nazlım Öz'ün '' ve 'Hakaret' suçlarından 5 yıla kadar hapsi isteniyor.

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    Haberler Güncel Dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz kardeşi Nazlım Öz’ü annesine kötü muamele etmekle suçladı