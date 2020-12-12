ABD'de yaşayan ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz ile kardeşi Nazlım Öz arasında sular durulmuyor.

Prof. Dr. Öz, kardeşini Alzheimer hastası anneleri Suna Öz'e kötü davranmakla suçladı.

Önceki gün avukatının asistanı Sema Gedikli'yi kardeşi ve annesinin yaşadığı eve yolladı. Duruma sinirlenen Nazlım Öz, Gedikli ile tartıştı. Öz, Gedikli'nin çantasını ve montunu kapının dışına fırlattı. Genç kadın şikayetçi oldu.

Nazlım Öz'ün 'Mala Zarar Verme' ve 'Hakaret' suçlarından 5 yıla kadar hapsi isteniyor.