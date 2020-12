Hiçbir icraatı olmayan, fenomen gibi sürekli gündem peşinde koşan, yediğini, içtiğini sosyal medyaya atan, tecavüzün üstünü örtbas eden, elinde hiçbir proje olmayan, sürekli otogarın temizliğini paylaşan, yandaşçılığın kralını yapan, '16 milyon için her şey çok güzel olacak' deyip hepimizi kandırıp eş, dost ve çevresine her şeyi güzel yapan bu adam adına tüm İstanbullulardan özür diliyorum. Hayatımın en kötü projesi bu adama şarkı yapmak, desteklemek oldu ama her şerde bir hayır vardır. Böylelikle anladık ki bunlar ülkeyi yönetemez. Devlet, vatan, millet diye bir şey kalmaz" ifadeleriyle İmamoğlu'na tepki gösterdi. Akabinde İBB Sözcüsü Murat Ongun'un, "Biz Ali Ata'yı değil Ali Altay'ı tanırız" diyerek kendisini tanımadığını ifade etmesi üzerine Ata, Seyrantepe'deki seçim ofisindeki görüntülerini, CHP belediyesindeki konserlerini, hatta İmamoğlu ile kol kola çekilmiş fotoğraflarını paylaştı. Bu durum topu taca atmak için çırpınıp duran İBB Sözcüsü Ongun'a güzel bir gol oldu.