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    • 07.12.2020 18:11
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    () aralık ayı uçuş planını güncelledi

    'nın () sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, uçuş planına göre yolcuların 202 destinasyona sağlık ve güvenle ulaştırıldığı ifade edildi. Uçuş takviminin 'a kadar uygulanacak uçuşları gösterdiği, yeni seyahatler için uçuş planı güncellendikçe bilgi verileceği aktarıldı.



    Türk Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada, "Gökyüzünden uzak geçen günlerin ardından şimdi yeniden buluşma vakti. Ulusal ve uluslararası sağlık otoriteleri ile yaptığımız titiz çalışmaların sonucunda daha sağlıklı ve güvenli standartlara sahip uçuşlarla sevdiklerimize, keşiflerimize ve biriktirilecek anılarımıza tekrar kavuşuyoruz. Bu dönemde plan yapmanın ne kadar zor olduğunu bildiğimiz için sizlere esnek seyahat imkanları sunmaktan mutluluk duyuyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.



    31 MART 2021'E KADAR SINIRSIZ DEĞİŞİM
    Yolcuların, 21 Mart'tan başlayan uygulama ile 31 Mart 2021'e (dahil) kadar biletlemeleri için sınırsız değişiklik yapabileceği kaydedilen açıklamada, bu konuda detayı bilginin esnek seyahat sayfasında bulunduğu hatırlatıldı. Uçuş takviminin 31 Aralık'a kadar uygulanacak uçuşları gösterdiği aktarılan açıklamada, yeni seyahatler için uçuş planı güncellendikçe bilgi verileceği aktarıldı.



    UÇUŞ PLANINA BU LİNKTEN ULAŞABİLİRSİNİZ
    Açıklamada, yolcuların, THY'nin yeni uçuş planına "https://www.turkishairlines.com/tr-tr/duyurular/coronavirus-salgini/guncel-ucus-plani/" linkinden ulaşabildiği kaydedildi.

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    Haberler Güncel Türk Hava Yolları (THY) aralık ayı uçuş planını güncelledi