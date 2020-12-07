Son dakika: Instagram çöktü mü? Instagram akış yenilenemedi hatası! Instagram ne zaman düzelecek?

Son dakikalarda Instagram kullanıcıları akış yenilenemedi hatası ile karşı karşıya kalıyorlar. Milyonlarca kişi tarafından aktif olarak kullanılan uygulamada keşfet kısmında sorunlar olduğu bildiriyor. İnternette çeşitli erişim problemleri yaşandığını konuşuluyor. Milyonlarca insanın kullandığı Instagram uygulamasında akış yenileme sorunu da olduğu konuşulanlar arasında. Peki, Instagram çöktü mü? Instagram ne zaman düzelecek? İşte merak edilenler...

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Milyonlarca kullanıcı uygulamada problem olması nedeniyle uygulamayı kullanamıyor. Instagram sorununun neden kaynaklandığı konusunda herhangi bir bilgi bulunmuyor. Sorunun ilerleyen dakikalarda düzeleceği tahmin ediliyor. Konuya dair Instagram'dan resmi bir açıklama yapılmadı.

İşte Instagram arıza haritası ve merak edilen detaylar;