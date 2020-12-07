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    • 07.12.2020 22:26
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    Son dakika: Instagram çöktü mü? Instagram akış yenilenemedi hatası! Instagram ne zaman düzelecek?

    Ülkemizde milyonlarca kişi tarafından kullanılan Instagram'da bazı kullanıcılar problemler yaşamaya başladı. Instagram'da özellikle 22.10 sonrasında çeşitli problemler meydana geliyor. Uygulamayı sürekli bir biçimde kullananan milyonlarca kullanıcı uygulamanın çöküp çökmediğini merak ediyor. Özellikle akış yenileme bölümünde sıkıntılar yaşandığı ilk gelen bilgiler arasında bulunuyor. Peki, Instagram çöktü mü? Instagram ne zaman düzelecek?

    Son dakika: Instagram çöktü mü? Instagram akış yenilenemedi hatası! Instagram ne zaman düzelecek?

    Son dakikalarda Instagram kullanıcıları akış yenilenemedi hatası ile karşı karşıya kalıyorlar. Milyonlarca kişi tarafından aktif olarak kullanılan uygulamada keşfet kısmında sorunlar olduğu bildiriyor. İnternette çeşitli erişim problemleri yaşandığını konuşuluyor. Milyonlarca insanın kullandığı Instagram uygulamasında akış yenileme sorunu da olduğu konuşulanlar arasında. Peki, Instagram çöktü mü? Instagram ne zaman düzelecek? İşte merak edilenler...

    INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

    Milyonlarca kullanıcı uygulamada problem olması nedeniyle uygulamayı kullanamıyor. Instagram sorununun neden kaynaklandığı konusunda herhangi bir bilgi bulunmuyor. Sorunun ilerleyen dakikalarda düzeleceği tahmin ediliyor. Konuya dair Instagram'dan resmi bir açıklama yapılmadı.

    İşte Instagram arıza haritası ve merak edilen detaylar;

    INSTAGRAM ARIZA HARİTASI

    AVRUPA'DA ARIZALAR GÖZÜKÜYOR

    Dünya çapında erişim aksaklıklarını tespit eden "downdetector.com" canlı arıza haritasında yer alan bilgiye göre, Instagram'a özellikle Avrupa ve Amerika genelinde erişim sorunu olduğu görülüyor. Türkiye'de de bazı kullanıcılar sorun yaşadığını belirtiyor.

    INSTAGRAM NE ZAMAN DÜZELECEK?

    Instagram'a giren kullanıcılar akış yenileme, kullanıcı hikayelerini güncelleme gibi konularda sorun yaşandığını görüyor. Konu hakkında henüz bir açıklama gelmedi. İlerleyen dakikalarda Instagram'ın normale dönmesi bekleniyor.

    INSTAGRAM HAKKINDA

    Instagram, sosyal medyada ücretsiz fotoğraf ve video paylaşma uygulaması. Ekim 2010'da kurulduğunda, kullanıcılarına çektikleri bir fotoğraf üzerinde dijital filtre kullanma ve bu fotoğrafı Instagram'ın da dahil olduğu, sosyal medya servisleri ile paylaşma imkanı tanımıştır.
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    Haberler Güncel Son dakika: Instagram çöktü mü? Instagram akış yenilenemedi hatası! Instagram ne zaman düzelecek?