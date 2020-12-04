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    Son dakika: 132 sanığı ile ilgili görülen davanın karar duruşması 'ta

    Son dakika haberi... 'nün darbe girişimi sırasında 'ndaki eylemlere ilişkin 132 sanıklı davanın karar duruşması, 'ta görülecek.

    Haberler Güncel Son dakika: 132 FETÖ sanığı ile ilgili görülen davanın karar duruşması 30 Aralık'ta