FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 132 sanıklı davanın karar duruşması, 30 Aralık'ta görülecek.
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Son dakika: 132 FETÖ sanığı ile ilgili görülen davanın karar duruşması 30 Aralık'ta
Son dakika haberi... FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 132 sanıklı davanın karar duruşması, 30 Aralık'ta görülecek.
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 132 sanıklı davanın karar duruşması, 30 Aralık'ta görülecek.