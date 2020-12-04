Her yol İstiklal (Yurttan ve dünyadan koronavirüs haberleri)

Coronavirüs tedbirleri İstiklal Caddesi'nde de hayata geçirildi. Aynı anda 7 bin kişinin girebileceği uygulama sonrasında cadde drone ile havadan görüntülendi. Caddeye girişler sağ taraftan yapılıyor. Çıkışlar ise sol taraftan oluyor.

YÜZDE YÜZ TEHDİT



Sağlık Bakanı Koca, son iki haftada İzmir ile Konya'da yüzde 50, Adana, Samsun ve Ordu'da yüzde 100 Covid-19 artışı olduğunu belirtti.

SİBER SAPIKLARA GEÇİT YOK



EBA'da öğrenciler ve öğretmenlerin ders için buluştuğu zoom programına, öğrenci isimleriyle dahil olan siber sapıklar için önlem alındı. Milli Eğitim Bakanlığı "Öğretmenlerimiz, derse katılacak olan öğrencileri kontrol edip böylece sahte kimlikle derse girmeye çalışan şahısları engelleyecektir" dedi.

CORONAMADI!



Bursa Osmangazi'de Süleyman Satılmış (20), Muhammet Ö. (18) ve O.Ç. (17), kısıtlamayı ihlal etti. Polisler para cezası keserken DHA muhabirleri Mehmet İnan ve İsmail Hakkı Seymen de olayı haberleştirmek istedi. Çılgına dönen Satılmış, İnan'ın burnunu kırdı.