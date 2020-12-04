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    • 04.12.2020 Gazete
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    Her yol İstiklal (Yurttan ve dünyadan koronavirüs haberleri)

    Coronavirüs tedbirleri ’nde de hayata geçirildi. Aynı anda 7 bin kişinin girebileceği uygulama sonrasında cadde drone ile havadan görüntülendi. Caddeye girişler sağ taraftan yapılıyor. Çıkışlar ise sol taraftan oluyor.

    Her yol İstiklal

    Coronavirüs tedbirleri 'nde de hayata geçirildi. Aynı anda 7 bin kişinin girebileceği uygulama sonrasında cadde drone ile havadan görüntülendi. Caddeye girişler sağ taraftan yapılıyor. Çıkışlar ise sol taraftan oluyor.

    YÜZDE YÜZ TEHDİT


    Sağlık Bakanı Koca, son iki haftada ile 'da yüzde 50, , ve 'da yüzde 100 Covid-19 artışı olduğunu belirtti.

    SİBER SAPIKLARA GEÇİT YOK


    EBA'da öğrenciler ve öğretmenlerin ders için buluştuğu zoom programına, öğrenci isimleriyle dahil olan siber sapıklar için önlem alındı. "Öğretmenlerimiz, derse katılacak olan öğrencileri kontrol edip böylece sahte kimlikle derse girmeye çalışan şahısları engelleyecektir" dedi.

    CORONAMADI!


    Osmangazi'de Süleyman Satılmış (20), Muhammet Ö. (18) ve O.Ç. (17), kısıtlamayı ihlal etti. Polisler para cezası keserken DHA muhabirleri Mehmet İnan ve İsmail Hakkı Seymen de olayı haberleştirmek istedi. Çılgına dönen Satılmış, İnan'ın burnunu kırdı.

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