KAFTACIOĞLU TEK KELİME ETMEDİ

Hanelçi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada kendisine yapılan tacize CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun sessiz kaldığını belirterek "Maltepe'deki kadın arkadaşa taciz olayını duydum. Bana da CHP İstanbul İl Başkan Yardımcıları ahlaksızlık yaptı. Şikayet ettim, tehdit edildim. Canan Hanım'ın hiç sesi çıkmadı. CHP'de maalesef kadın olarak siyaset yapmak zor" ifadelerini kullandı.