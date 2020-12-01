6 Aralık ALES ertelendi mi? ALES iptal mi oldu? ALES sınavı online mı olacak?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 26 Kasım 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

ALES NE ZAMAN?

2020-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2020-ALES/2), başvuruları 12 Ekim'de sona erdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), tarafından gerçekleştirilen ALES sınavı ise 6 Aralık'ta yapılacak...

ALES NEDİR?

Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları veren ve tam adı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş sınavı olan ALES, ÖSYM tarafından düzenleniyor.