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    • 27.11.2020 09:24
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    SON DAKİKA: ’ın milyonluk mirasında flaş gelişme! 37 kişie kötü haber!

    Son dakika haberleri... Genelev patroniçesi ve vergi rekortmeni ’ın milyonlarca liralık mirasına ortak olmak için 37 kişinin açtığı dava reddedildi.

    Matild Manukyan’ın milyonluk mirasında flaş gelişme!

    Kerope Çilingir'in genelev patroniçesi 'ın oğlu olmadığını iddia eden 37 kişi, Manukyan'ın mirasına ortak olmak ve mirasından pay alabilmek için dava açmıştı. Milliyet'te yer alan habere göre, 37 davacı ayrıca Çilingir ile Manukyan'ın nüfus kayıtlarının sahte olduğunu iddia ederek yeni bir dava açmıştı.

    7. 'nce görülen davanın duruşmasında davacıların avukatı Oktay Köse, "İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 1942 tarihli boşanma ilamında Matild Manukyan ile boşandığı eşi Aram Çilingir'in çocuksuz olduğu yazılmaktadır" dedi.

    Mahkeme, davayı usulden reddetti.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Matild Manukyan’ın milyonluk mirasında flaş gelişme! 37 kişie kötü haber!