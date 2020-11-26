SON DAKİKA: Katar Emiri Ankara'da: Başkan Erdoğan El Sani'yi resmi törenle karşılıyor

Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 'Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6. Toplantısı'na katılmak üzere Türkiye'ye gelen Katar Emiri El Sani'yi resmi törenle karşılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 'Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6. Toplantısı'na katılmak üzere Türkiye'ye gelen Katar Emiri El Sani'yi resmi törenle karşılıyor. AHaber CANLI YAYIN TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN