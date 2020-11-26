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    • 26.11.2020 13:44
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    SON DAKİKA: Katar Emiri Ankara'da: Başkan Erdoğan El Sani'yi resmi törenle karşılıyor

    Son dakika haberine göre, Başkan , 'nde düzenlenen "-Katar 6. Toplantısı"na katılmak üzere Türkiye'ye gelen 'yi resmi törenle karşılıyor.

    Haberler Güncel SON DAKİKA: Katar Emiri Ankara'da: Başkan Erdoğan El Sani'yi resmi törenle karşılıyor