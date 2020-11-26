Son dakika haberi: Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk "2021'de uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantı 4 Aralık'ta yapılacak"

ASGARİ ÜCRET 2021'DE NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret, her yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. 2021 yılında asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Zam miktarı aralık ayında netleşecek.

2020 ASGARİ ÜCRET NE KADARDI?

Asgari ücret 2020 zammı, geçen yıla göre net yüzde 15,03 oranında artırıldı. Yapılan bu zamla birlikte 2020 yılında brüt asgari ücret 2.943,00 TL olarak belirlendi. Asgari ücretin net tutarı ise 2.324,70 TL oldu.

İŞVERENE MALİYETİ NE KADAR?

Yeni yılda brüt 2 bin 943 lira olacak asgari ücrette, 412 lira 2 kuruş SGK primi, bekar çocuksuz bir işçi için 154 lira 51 kuruş gelir vergisi, 22 lira 34 kuruş damga vergisi ve 29 lira 43 kuruş işsizlik sigortası işçi payı kesintileri olacak.

Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ise 2 bin 943 lirası brüt asgari ücret, 456 lira 17 kuruşu SGK işveren primi ve 58 lira 86 kuruşu işsizlik sigortası işveren primi olmak üzere toplam 3 bin 458 lira 3 kuruş şeklinde hesaplandı.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNE İKİ DEFA ZAM GELİYOR

Asgari ücret 2021 Ocak ayı brüt ve net zammı hakkında vatandaşlar araştırmalar yapmaya devam ediyor. Ülkemizde milyonlarca asgari ücretli çalışan maaş zamlarını merak ediyor. TİSK; Türk İş ve Çalışma Bakanlığı'nın yer aldığı Asgari Ücret Tespit Komisyonunda gerçekleştirilecek toplantılarda taleplerini iletecek. 2021 Ocak ayı asgari ücret brüt ve net zammı milyonlarca asgari ücretli çalışan tarafından merak ediliyor. Türkiye genelinde asgari ücretle çalışan milyonlarca insan bulunuyor. Özel sektörde çalışan vatandaşlar son dönemlerde dolar kuruna bağlı zamların ardından maaşların ne zaman artacağını merak ediyorlar. Bilindiği üzere asgari ücretle çalışan vatandaşların maaşları yılda bir defa artar. Memurlar ve emekliler için ise her yılın ilk ve altıncı ayı olmak üzere iki defa zam yapılır.