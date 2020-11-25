25 Kasım korona tablosu son günlerde vaka sayılarının hızla artışa geçmesiyle birlikte merak ediliyor. Dün Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan tabloya göre, son 24 saatte 162 bin 231 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 381 kişiye hastalık tanısı konuldu, 161 kişi hayatını kaybetti. Bugünkü Kovid-19 vaka ve vefat sayısıyla, mart ayından bu yana günlük en yüksek vaka ve vefat sayısı kayıtlara geçmiş oldu. Peki, koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? İşte 25 Kasım korona tablosu...

KORONAVİRÜS VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanlığı 25 Kasım vefat ve vaka sayısını henüz açıklamadı. Bakanlıktan ilerleyen saatlerde açıklama yapılacak. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde vefat ve vaka sayıları anlık olarak yer alacaktır.