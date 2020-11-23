Gaziantep'te ikamet eden anne Songül Altıntaş, vatani görevi için usta birliğine giderken 2 Ekim 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırılan oğlu Müslüm (24) için 448 gündür eylemde olduğunu söyledi. Demirtaş'ın masum olmadığını belirten anne Altıntaş, "Bülent Arınç Selahattin Demirtaş'ın suçsuz olduğunu ve masum olduğunu belirtmiş. Madem masumsa bırakılsın tamam da, peki ya benim oğlumun ne suçu vardı vatani görevine gidiyordu onu alıp dağa kaçırdılar. Bülent Arınç kaçırılan asker ve polislerden neden bahsedip istemiyor, Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyor. Bizler evlatlarımızın kokusuna bile hasret kalmışız. Bir Diyarbakır anneleri olarak Bülent Arınç'ı kınıyorum" şeklinde konuştu.