2-4-6-8 kıtalık Öğretmenler Günü şiirleri! En güzel Öğretmenler Günü mesajları sözleri ve şiirleri…

2,4,6,8 kıtalık Öğretmenler Günü şiirleri ve Öğretmenler Günü mesajları sözleri vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Eğitim öğretim hayatı boyunca öğrencilerin üzerinde birçok emeği olan öğretmenlerin bu anlamlı gününde kutlama mesajları paylaşılıyor. Kutlama mesajlarında Öğretmenler Günü şiirleri de sosyal medyada paylaşılıyor. Haberimizden Öğretmenler Günü şiirleri ve mesajlarına ulaşabilirsiniz.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI!

Öğretmeniz canım benim yeri geldi ana oldunuz bana yeri geldi baba oldunuz bana 24 Kasım öğretmenler gününüz kutlu olsun.

Öğretmenler! Cumhuriyet sizden, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister. 24 Kasım'ınız kutlu olsun

Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.