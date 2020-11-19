E-okul Veli Bilgilendirme Sistemi giriş! Pandemi, öğrencilerin heyecanla bekledikleri karne dağıtım törenlerini de etkiledi. Salgın nedeniyle yüz yüze eğitime yeniden ara verildi. Öğrenciler eğitimlerini 2020 yıl sonuna kadar EBA üzerinden görecek. Peki karneler nasıl verilecek? MEB karne verilecek mi? İlk dönem karneleri ne zaman alınacak? İlkokul ortaokul, lise karne dağıtımı ne zaman olacak 2020-2021? E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi(VBS), MEB tarafından veli ve öğrencilerin hizmetine sunulmuş bir öğrenci bilgi sistemidir. Öğrencilerin okuldaki güncel durumunun online platformdan hızlı ve kolayca takip edilebilmesi amacı ile kurulmuştur.
MEB 2020-2021 İLK DÖNEM KARNE VERİLECEK Mİ?
31 Aralık tarihine kadar yüz yüze ve uzaktan hiçbir sınav yapılmayacak. Sınavlar da okullarda yapılacaktı. Ancak vaka artışları nedeniyle sınavlar da ertelendi. Yüz yüze eğitime ara verilmesiyle sınavların yeni bir duyuruya kadar yapılmayacağı bildirildi.
İLKOKUL, ORTAOKUL, LİSE KARNE DAĞITIMI NE ZAMAN OLACAK?
Eğitime verilen ara nedeniyle sınavlar düzenlenemeyecek. 31 Aralık sonrasında vaka sayısına göre okullar açılırsa sınavların okullarda yüz yüze imkanlarla yapılacağı öngörülüyor.
MEB'DEN UZAKTAN EĞİTİM AÇIKLAMASI
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, imzasıyla paylaşılan açıklamada " Dünyada ve ülkemizde salgının seyrinde yaşanan yükselişten, eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime devam eden öğrenci, öğretmen ve çalışanlarımızın etkilenmemesi amacıyla 20 Kasım Cuma gününden 4 Ocak Pazartesi gününe kadar resmî, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim yoluyla devam edilecek" ifadesine yer verildi.
MEB Bakanlığına bağlı kreşler, ilkokul, ortaokul ve liseler özel eğitim okulları ve sınıfları, meslek liselerindeki uygulamalı dersler ile özel öğretim kursları kapalı olacak.
E-OKUL GİRİŞ İLE KARNE, TAKDİR-TEŞEKKÜR NASIL ALINIR
e-Okul sistemine giriş yapabilmek için https://eokulyd.meb.gov.tr/ internet adresini açın. Belirlenen adreste sol ekranda "Yönetim Bilgi Sistemi" sağ ekranda ise "Veli Bilgilendirme Sistemi" yer alıyor. Öğrencilerin ve velilerin sisteme giriş yapabilmeleri için "Veli Bilgilendirme Sistemi" yazan kutucuğa tıklamaları ardından ise ekranda istenilen bilgileri girmeleri gerekiyor.
Sisteme giriş yaptıktan sonra sol ekranda yer alan "e-Karne" sekmesine tıklayın. Buradan karne ve takdir-teşekkür belgelerine ulaşabilirsiniz.
E OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞİ İÇİN TIKLAYIN
Lise kademesindeki öğrenciler diplomalarını ve talep etmeleri halinde "takdir, teşekkür, onur ve üstün başarı" belgelerini belirlenecek tarihlerde okullarından alabilecek.
E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi(VBS), MEB tarafından veli ve öğrencilerin hizmetine sunulmuş bir öğrenci bilgi sistemidir. Öğrencilerin okuldaki güncel durumunun online platformdan hızlı ve kolayca takip edilebilmesi amacı ile kurulmuştur. Günlük olarak eğitim verilerinin girişlerinin yapılmasıyla veliler, çocuklarının okul durumunu güncel olarak takip edebiliyor. Veliler, e-Okul VBS ile birlikte;
• Devamsızlık bilgisi,
• Sınav tarihleri,
• Sınav sonuçları,
• Ders programı,
• Okuduğu kitaplar,
• Aldığı belgeler,
• Diploma puanı,
• E-Karne,
• Okul duyuruları,
Gibi tüm güncel okul ve öğrenci bilgilerine hızlı ve kolayca ulaşabiliyor.
GENELGE YAYINLANDI
İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen genelgeye göre, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye yönelik yeni tedbirler 20 Kasım Cuma saat 20.00'den geçerli olacak şekilde uygulanacak.
İçişleri Bakanlığınca Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda yeni Kovid-19 tedbirlerinin uygulanması için valiliklere gönderilen genelgede, salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda birçok tedbirin uygulamaya alındığı anımsatıldı.
Kovid-19'un yayılımı ve bulaşmasında son dönemlerde tüm ülkelerde artış yaşandığına, özellikle Avrupa kıtasında salgının seyrinde ciddi yükseliş görülmesi nedeniyle yeni tedbirlerin alındığına işaret edilen genelgede, Türkiye'de de kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemlerin belirlendiği vurgulandı.
Genelgeye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda yeni tedbirler, 20 Kasım Cuma günü saat 20.00'den itibaren geçerli olacak.
Bu kapsamda alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece 10.00-20.00 saatlerinde hizmet sunacak.
Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10.00- 20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel-al" hizmeti verecek şekilde açık olabilecek.
Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.
İl ve ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca tek tek belirlenmek ve yerleşim sahasında bulunmamak kaydıyla şehirlerarası kara yolları kenarında bulunan ve şehirlerarası toplu ulaşım veya lojistik amaçlı araçlara hizmet veren dinleme tesislerinde yer alan yeme içme yerleri kısıtlamalardan istisna tutulacak.
Sinema salonları 31 Aralık 2020 tarihine kadar, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri ise yeni bir karar alınıncaya kadar durdurulacak.
Ayrıca daha önce faaliyetleri durdurulan nargile salonları ile ilgili uygulama devam edecek.
Tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.
İş yerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma, SGK kaydı gibi belgeleri ibraz eden çalışanlar ise bu uygulamadan istisna tutulacak. Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları saat 10.00- 20.00 dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaf tutulacak. Bu doğrultuda ilk uygulama olarak 21 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10.00'a kadar, 22 Kasım Pazar günü saat 20.00'den 23 Kasım Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
Bu tarihlerden sonraki hafta sonlarında da uygulama, yeni bir karar alınıncaya kadar, belirtildiği şekilde devam edecek.