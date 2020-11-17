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    • 17.11.2020 Gazete
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    'a marş marş! tezkeresi 'de...

    ’a asker gönderme tezkeresi Meclis’e geldi. Tek devlet iki milletin asırlık buluşması, bir ay sonra başlıyor

    Karabağ’a marş marş

    TBMM'YE sunulan 'a asker gönderilmesine ilişkin tezkerenin onaylanmasının ardından bir ay sonra Mehmetçik kardeş ülkeye gidecek. Azerbaycan'a en son asker 1918'de gönderilmişti

    Tezkerede, "Türkiye'nin Rusya'yla birlikte kuracağı Ortak Merkez'de, personelinin de görev yapmasının, bölge halklarının da huzur ve refahı yararına olacağı ve ülkemizin çıkarları açısından gerekli olduğu değerlendirilmektedir" denildi.


    PERİŞANYAN
    AZERBAYCAN ordusu tarafından 'da perişan edilen Ermeni Başbakan Nikol Paşinyan, ülkedeki baskılara rağmen direniyor. Muhalefetin kendisine yönelik istifa çağrılarının gündeminde olmadığını belirten Paşinyan, "Benim gündemimde yalnızca ülkenin istikrarını ve güvenliğini sağlamak var" dedi.

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    Haberler Güncel Karabağ'a marş marş! Azerbaycan tezkeresi TBMM'de...