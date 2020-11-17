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    • 17.11.2020 21:49
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    İşgâlci Başbakanı Netanyahu ile 'ın görüşmesi: Bağlılığını yineledi

    Başbakanı Binyamin Netanyahu ve kesin olmayan sonuçlara göre 'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık ini kazan telefonda görüştü. Biden, İsrail devleti ve onun güvenliğine olan bağlılığını yineledi.

    Biden siyoniste bağlılığını yineledi

    İsail Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu ile resmî olmayan sonuçlara göre ABD'nin seçilmiş başkanı olan Biden arasındaki görüşmenin sıcak bir atmosferde geçtiği belirtildi.

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    ABD'deki başkanlık seçiminin ardından Netanyahu ile Biden arasında yapılan ilk görüşmede, Biden'ın İsrail devleti ve onun güvenliğine olan bağlılığını yinelediği aktarıldı.

    Netanyahu'nun ise Tel Aviv ile Washington arasındaki "özel" ilişkinin İsrail'in güvenliği için köşe taşı olduğunu kaydettiği ifade edildi.

    Görüşmede iki liderin İsrail ile ABD arasındaki güçlü iş birliğini daha da artırma ve "yakın zamanda" bir araya gelerek birçok konuyu görüşme konusunda anlaştığı kaydedildi.

    Öte yandan İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin de Biden'ı telefonla arayarak tebrik etti.

    Netanyahu daha önde yayımladığı yazılı mesajla Biden'ı seçim zaferinden dolayı tebrik etmişti.
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