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KKTC'nin 37. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, acil durum hastanesi açılışında önemli açıklamalarda bulundu.



BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDA ÖNE ÇIKANLAR:

-Kendi aşımızı geliştirmek için yoğun çaba gösteriyoruz.

- Batılı ülkelerde maske savaşları yaşanırken, biz onlara destek olduk.

- KKTC'ye 149 milyon lira destekte bulunduk.

- KKTC'de vaka sayılarının düşük olması bizim için teselli kaynağıdır.

- KKTC'ye Lekoşa Acil Durum Hastanesi'nde kullanılmak üzere 5 adet ambulans hediye ediyoruz

- Hastanede toplam 100 yatak kapasitesi mevcut olacak.

- Hastaneyi 45 günde tamamladık

- 500 yataklı bir hastaneyi daha KKTC'ye kazandıracağız

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