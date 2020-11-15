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KKTC'nin 37. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, acil durum hastanesi açılışında önemli açıklamalarda bulundu.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDA ÖNE ÇIKANLAR:
-Kendi aşımızı geliştirmek için yoğun çaba gösteriyoruz.
- Batılı ülkelerde maske savaşları yaşanırken, biz onlara destek olduk.
- KKTC'ye 149 milyon lira destekte bulunduk.
- KKTC'de vaka sayılarının düşük olması bizim için teselli kaynağıdır.
- KKTC'ye Lekoşa Acil Durum Hastanesi'nde kullanılmak üzere 5 adet ambulans hediye ediyoruz
- Hastanede toplam 100 yatak kapasitesi mevcut olacak.
- Hastaneyi 45 günde tamamladık
- 500 yataklı bir hastaneyi daha KKTC'ye kazandıracağız
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