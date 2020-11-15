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    Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 'de hastanesi açılışında önemli açıklamalar

    'nin 37. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Başkan , hastanesi açılışında önemli açıklamalarda bulundu.

    Başkan Erdoğan'dan KKTC'de önemli açıklamalar

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    'nin 37. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Başkan , hastanesi açılışında önemli açıklamalarda bulundu.

    BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDA ÖNE ÇIKANLAR:

    -Kendi aşımızı geliştirmek için yoğun çaba gösteriyoruz.

    - Batılı ülkelerde maske savaşları yaşanırken, biz onlara destek olduk.

    - KKTC'ye 149 milyon lira destekte bulunduk.

    - KKTC'de vaka sayılarının düşük olması bizim için teselli kaynağıdır.

    - KKTC'ye Lekoşa Acil Durum Hastanesi'nde kullanılmak üzere 5 adet ambulans hediye ediyoruz

    - Hastanede toplam 100 yatak kapasitesi mevcut olacak.

    - Hastaneyi 45 günde tamamladık

    - 500 yataklı bir hastaneyi daha KKTC'ye kazandıracağız

    Detaylar geliyor...

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    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan'dan KKTC'de acil durum hastanesi açılışında önemli açıklamalar