Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 15.11.2020 23:52
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.11.2020 00:28
    ABONE OL

    'nun '' yalanı kanalına TELE1'e verdiği röportajında ortaya çıktı!

    Her gün bir iddiası yalanlanan Genel Başkanı Kemal bu kez kendi kendini yalanladı. CHP, İYİ Parti, ve 'nin için görüştüğü iddialarını “Asla söz konusu olmadı. Hayretle izliyorum” cümleleriyle yalanladı. Oysa aynı Kılıçdaroğlu’nun 2018’te CHP’nin finansal desteğiyle yayın yapan Tele1 Televizyonunda “Biz daha önceden millet ittifakını oluşturan partilerle bir araya geldik zaten. Bir anayasa değişikliği için neler yapabiliriz diye ilkeler belirlendi ve o komisyonun başkanlığı da sayın yapıyordu” dediği ortaya çıktı.

    Sabah

    Her gün bir iddiası yalanlanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu kez kendi kendini yalanladı.

    İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ'ın 2018'de CHP, İYİ Parti, HDP ve Saadet Partisi'nin ortak anayasa çalışması yaptığını ileri sürmesi siyasette yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

    "BÖYLE BİR ÇALIŞMA YOK. HAYRETLE İZLİYORUM" DEMİŞTİ
    CHP lideri Kılıçdaroğlu, Özdağ'ın iddiasını gerçeği yansıtmadığını ifade ederek, "Böyle bir anayasa çalışması yok. Kamuoyunda tartışılıyor, ben de hayretle izliyorum" açıklamasında bulundu.

    Kılıçdaroğlu bugün de Çukurambar'daki evinden çıkışında, 4 partinin anayasa taslağı için görüştüğü iddialarına yönelik açıklamalarda bulundu. "Anayasanın bir toplumsal uzlaşmayla hazırlanması lazım. Bizim dört partiyle bir araya gelip, oturup anayasa taslağı hazırlamamız asla söz konusu olmadı. Böyle bir şey yok." dedi.

    Kılıçdaroğlu, "Eğer biz bir anayasa konusunda çalışma yapacaksak önce başvuracağım, kapısını çalacağım parti elbette İYİ Parti, Sayın Meral Akşener olacaktır. Onun görüşlerini almak olacaktır." İfadelerini kullandı.

    CHP'NİN KANALINDA İTİRAF ETTİ
    Oysa aynı Kılıçdaroğlu'nun 21 Haziran 2018'de CHP'nin finanse ettiği Tele1 televizyonunda verdiği röportajda anayasa değişikliği için çalıştıklarını ifade ettiği sözler ortaya çıktı. Halen video paylaşım sitesi Youtube'de duran videoda Kılıçdaroğlu'nu Millet İttifakını oluşturan partiler olarak anayasa çalışmalarını yaptıklarını belirtiyor.

    "MİLLET İTTİFAKINI OLUŞTURAN PARTİLER OLARAK…"
    Programda "Demokratik parlamenter sisteme geçmemizin birince ayağı ve en önemli ayağı bir anayasa değişikliği ya da bir anayasa yapmaktır" diyen Kılıçdaroğlu şöyle konuşuyor; "Biz daha önceden yani seçimler daha gündemde yokken Millet İttifakı'nı oluşturan partiler olarak bir araya geldik zaten. Bir anayasa değişikliği için neler yapabiliriz diye ilkeler belirlendi ve o komisyonun başkanlığı da sayın Kaboğlu yapıyordu. İbrahim Kaboğlu bir anayasa hukukçusu. Sayın Kaboğlu dört partinin anayasa değişikliğinde ilkeler üzerinde bir anlaşma metni hazırlandı." dedi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Kılıçdaroğlu'nun 'Anayasa' yalanı CHP kanalına TELE1'e verdiği röportajında ortaya çıktı!