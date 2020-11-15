Bursa'nın İnegöl ilçesinde 5 katlı apartmanın en üst katında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede söndürülürken, daire kullanılmaz hale geldi.
SPUTNIK MANİPÜLASYON PEŞİNDE
Türkiye karşıtı manipülatif haberleriyle bilinen Rus haber ajansı Sputnik'in Türkiye servisi yine yalan bir haber geçti. Sputnik'in "Yanan evini maskesiz izledi, 900 lira ceza kesildi" başlığıyla geçtiği haberde "Evinin yandığını öğrenerek olay yerine gelen Fadıl T. polis ekiplerinin maske takması yönündeki uyarılarını dinlemedi. Fadıl T.'ye maske takmadığı için 900 lira cezai işlem uygulandı." iddia edildi.
KAYMAKAMLIK YALANLADI
İnegöl Kaymakamlığı yaptığı açıklamada bahse konu haberin gerçeği yansıtmadığını ve şahsa cezai işlem uygulanmadığını bildirerek Sputnik'i yalanladı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklama şu şekilde:
14.11.2020 günü idaremiz Hamidiye Mahallesi Barış Sokak No:4/9 sayılı ikametin yangın konusuyla alakalı olarak basında çıkan İkamet sahibi F.T. nin olay yerinde panik yaşadığı anda maskesiz ve sosyal mesafe kuralına riayet etmemesinden dolayı görevlilerimizce idari işlem uygulandığına ilişkin yerel ve ulusal basında çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bahse konu ikamet sahibi şahsa herhangi bir idari işlem uygulanmamıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
KARABAĞ ÜZERİN'DEN TÜRKİYE'Yi KARALAMAYA KALKMIŞLARDI
Rus ajansı Sputnik ayrıca, Ermenistan kaynaklarının "Türkiye Suriyeli savaşçıları Azerbaycan'a gönderiyor" yalanına sarılarak, Azerbaycan'ın askeri operasyonlarındaki başarısını gölgelemeye çalışmış ve Türkiye'ye iftira atmıştı.