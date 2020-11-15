KAYMAKAMLIK YALANLADI

İnegöl Kaymakamlığı yaptığı açıklamada bahse konu haberin gerçeği yansıtmadığını ve şahsa cezai işlem uygulanmadığını bildirerek Sputnik'i yalanladı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

14.11.2020 günü idaremiz Hamidiye Mahallesi Barış Sokak No:4/9 sayılı ikametin yangın konusuyla alakalı olarak basında çıkan İkamet sahibi F.T. nin olay yerinde panik yaşadığı anda maskesiz ve sosyal mesafe kuralına riayet etmemesinden dolayı görevlilerimizce idari işlem uygulandığına ilişkin yerel ve ulusal basında çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bahse konu ikamet sahibi şahsa herhangi bir idari işlem uygulanmamıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.