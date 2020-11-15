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    • 15.11.2020 13:01
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    Başkan Erdoğan, 'ne hareket etti

    Başkan , özel uçak "" ile saat 12.20'de 'nin başkenti Lefkoşa'ya hareket etti. Öte yandan Milliyetçi Hareket Partisi () Genel Başkanı , 46 yıl sonra açılan Maraş'a ziyarette bulunmak üzere ’ye geldi.

    AA
    Başkan Erdoğan KKTC'ye hareket etti!

    'ndan, Valisi Ali Yerlikaya ve öteki ilgililer tarafından uğurlanan Erdoğan ile beraberindeki heyet de Lefkoşa'ya hareket etti.

    Başkan Erdoğan'ın, ziyaret çerçevesinde 'nin 37. kuruluş yıl dönümü törenlerine katılması bekleniyor.

    İletişim Başkanlığından ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, Başkan Erdoğan ile Tatar arasında gerçekleştirilecek görüşmelerde, iki ülke arasındaki yakın iş birliğinin daha da güçlendirilmesi için atılabilecek adımların ele alınıp Kıbrıs davası ve 'deki son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacağı kaydedildi.

    Başkan Erdoğan'ın ziyareti kapsamında Lefkoşa Acil Durum Hastanesinin resmi açılışının da yapılması öngörülüyor.

    MHP lideri Bahçeli KKTC'de

    Genel Başkanı , 46 yıl sonra açılan Maraş'a ziyarette bulunmak üzere 'ye geldi. Bahçeli, başkent Lefkoşa'daki Ercan Havalimanı'nda yetkililer tarafından karşılandı. Bahçeli, Cumhurbaşkanı ile birlikte Maraş'ı ziyaret ettikten sonra resmi temaslarda bulunacak.

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