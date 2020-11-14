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    • 14.11.2020 10:29
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    SON DAKİKA: : ile Karabaş görüşmeleri devam edecek

    Son dakika haberine göre; , ile arasındaki ten sonra ile yapılan görüşmelerin bugün de devam edeceğini açıkladı.

    DHA

    Son dakika haberi: , ile arasındaki ten sonra bölgedeki gözetleme merkezleriyle ilgili bir açıklama yaptı.

    "BUGÜN DE DEVAM EDECEK
    Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Türk-Rus Ortak Gözetleme Merkezi'ne ilişkin imzalanan mutabakat zaptının uygulanmasına yönelik usul ve esasların Rusya Fedarasyonu ile görüşülmesine devam edilmektedir. Heyetler arasındaki ilk toplantı dün Milli Savunma Bakanlığı'nda icra edilmiştir. Bugün de toplantılara devam edilecektir."

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanlığı: Rusya ile Karabaş görüşmeleri devam edecek