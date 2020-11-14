Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dominik Cumhurbaşkanı Luis Abinader ile telefonla görüştü.

YATIRIM VE İŞ BİRLİĞİNİ İLERLETECEK KONULAR DEĞERLENDİRİLDİ

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Dominik arasında karşılıklı ticaret hacmini yükseltecek, turizm, altyapı ve savunma sanayii alanlarında yatırım ve iş birliğini ilerletecek konular değerlendirildi.

HER İKİ ÜLKEYE BÜYÜK FAYDALAR SAĞLAYACAK

Başkan Erdoğan görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin büyük potansiyeli haiz olduğunu belirterek, karşılıklı iradeyle bu yönde atılacak doğru adımlardan her iki ülkenin büyük fayda sağlayacağını ifade etti.



