Son dakika: Anayasa Mahkemesi, 15 Temmuz darbe teşebbüsüne karşı koyan sivillerin bu eylemleri nedeniyle sorumluluklarının bulunmamasına ilişkin kuralın Anayasa'ya aykırı olmadığına karar verdi.

ANAYASA MAHKEMESİ'NİN KARARINDA YER ALAN İFADELER

Anayasa Mahkemesi tarafından yapılan duyuruda; "Anayasa Mahkemesi 16/7/2020 tarihinde E.2018/31 numaralı dosyada, 15 Temmuz darbe teşebbüsü ve terör eylemlerinin bastırılması kapsamında hareket eden kişilerin bu fiilleri nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluklarının doğmayacağına ilişkin kuralın şekil ve esas bakımından Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal talebinin reddine karar vermiştir" ifadeleri yer aldı.

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