Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 11.11.2020 10:26
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.11.2020 10:41
    ABONE OL

    SON DAKİKA: Mahkemesi, 'da darbeye karşı koyan sivillerin eylemlerinin Anayasa'ya aykırı olmadığına karar verdi

    Son dakika: Mahkemesi, darbe teşebbüsüne karşı koyan sivillerin bu eylemleri nedeniyle sorumluluklarının bulunmamasına ilişkin kuralın Anayasa’ya aykırı olmadığına karar verdi.

    AYM'den flaş karar! 15 Temmuz'da siviller...

    Son dakika: Mahkemesi, darbe teşebbüsüne karşı koyan sivillerin bu eylemleri nedeniyle sorumluluklarının bulunmamasına ilişkin kuralın Anayasa'ya aykırı olmadığına karar verdi.

    ANAYASA MAHKEMESİ'NİN KARARINDA YER ALAN İFADELER
    Anayasa Mahkemesi tarafından yapılan duyuruda; "Anayasa Mahkemesi 16/7/2020 tarihinde E.2018/31 numaralı dosyada, 15 Temmuz darbe teşebbüsü ve terör eylemlerinin bastırılması kapsamında hareket eden kişilerin bu fiilleri nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluklarının doğmayacağına ilişkin kuralın şekil ve esas bakımından Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal talebinin reddine karar vermiştir" ifadeleri yer aldı.

    Ayrıntılar geliyor...

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel SON DAKİKA: Anayasa Mahkemesi, 15 Temmuz'da darbeye karşı koyan sivillerin eylemlerinin Anayasa'ya aykırı olmadığına karar verdi