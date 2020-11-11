Şefkat eli: ALGEM

SOSYAL BELEDİYECİLİĞİN YÜZ AKI

Kıyafet, gıda market, kuaför, misafirhane, meslek edindirme kursları ve kreş hizmeti gibi sosyal yardımlarını sürdüren ALGEM'de gıda market ve kıyafet reyonu bölümü kapatılmıştı. Belediye Başkanı Hasan Avcı, vatandaşların yeni kıyafetler alabilmeleri için küçük bir değişikliğe gidildiğini ve aile bireyleri sayısına göre 250 ile 900 lira arasında yeni kıyafet alışverişi yapabildiklerini söyledi.

GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ

Avcı, vatandaşların market alışverişleri için de, alışveriş kartı ile ihtiyaçlarını giderebildiklerini, üst üste 5 ay verilen bu yardımların, ihtiyaç halinde devam ettiğini; yakacak ihtiyaçlarının da evlere teslim edildiğini belirtti. Başkan Avcı, üç tip şeklinde verilen market kartların 154, 175 ve 207 TL olacak şekilde ihtiyaç sahiplerine verildiğini, bu rakamların özellikle mart-nisan ayı gibi pandemi döneminin başlarında 2 katına çıkartılarak vatandaşa ulaştırıldığını dile getirdi. ALGEM vasıtasıyla özel durumları olan vatandaşlara da sahip çıkıldığını söyleyen Avcı, aç ve açıkta kimsenin kalmaması için gece gündüz çalıştıklarını, yapımı devam eden 2. ALGEM binasının bittiğinde sosyal belediyecilikte seviye atlanacağını söyledi.