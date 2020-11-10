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    • 11.11.2020 05:46
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    SON DAKİKA: 'da uyrukluları taşıyan yolcu otobüsü devrildi: 17 yaralı

    SON DAKİKA HABERİ...'den yönüne hareket halindeki, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen plakalı yolcu otobüsü, kırsal Terzi Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi. da yaralanan ve Irak uyruklu olduğu öğrenilen 17 kişi ,112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

    Gece yarısı korkunç kaza!

    SON DAKİKA HABERİ...'ın Sülemaniye kentine yolcu taşıyan Irak plakalı yolcu otobüsü, 'da yaptı.

    Şarampole devrilen otobüsteki 32 kişi kazada yaralandı.

    Kaza, saat 04.30 sıralarında Şanlıurfa-Viranşehir karayolunun 60'ıncı kilometresinde meydana geldi.

    Irak'tan 'a giden Talha Hasan'nın kullandığı 36 164 plakalı yolcu otobüsü Dağyanı mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle şarampole yuvarlandı. Kazada, kadınlarında aralarında bulunduğu 32 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, sağlık, jandarma, polis, ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otobüsün altında kalan yaralıların çıkarılması için itfaiye ve jandarma ekipleri büyük çaba harcadı. Sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri ise yaralıları ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırdı. Çalışmalar nedeniyle karayolu bir süre trafiğe kapatıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

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