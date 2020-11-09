Cadden tehlikeli (Yurttan ve dünyadan koronavirüs haberleri)

Çin'inWuhan kentinde aralık ayında ortaya çıkan Coronavirüs, kısa sürede dünyaya yayıldı. 1 milyon 256 bin 358 kişiyi hayattan kopardı. Ülkemizde de artan vaka sayıları nedeniyle tedbirler bir kez daha sıklaştırıldı. Ancak bazı vatandaşlar, uyarılara aldırmadı. Virüse karşı verilen savaşı unutup maske bile takmadı. Hastalığın hızla yayıldığı İstanbul'da vatandaşlar hafta sonunu fırat bilerek soluğu İstiklal Caddesi'nde aldı. Mahşeri kalabalığı görenler, şaştı kaldı! Maskenin takılmadığı, sosyal mesafenin umursanmadığı anlar büyük tepki topladı.

84 HASTA VEFAT ETTİ

Türkiye'de dün 141 bin 944 Covid-19 testi yapıldı, 2 bin 516 kişiye hastalık tanısı konuldu, 84 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 10 bin 887'e çıktı.

S.O.S.YAL MESAFE

İstanbul Bayrampaşa'da da benzer görüntüler vardı. Virüse aldırmayan vatandaşlar, seyyar satıcıların pazar yerine çevirdiği caddede alışveriş yaptı. Sosyal mesafe hiçe sayıldı.

DÜNYAYI 7 BİTİRDİ

Viyana Tıp Üniversitesi'nden bilim adamları Coronavirüs belirtilerini araştırdı. Hastalığın 7 farklı semptom grubu oluşturduğu ortaya çıktı. O belirtiler şöyle sıralandı:

Gribal semptomlar (ateş, ateşli titreme, halsizlik ve öksürük).

Nezle semptomları (Burun akıntısı, hapşırma, kuru boğaz ve burun tıkanıklığı).

Eklem ve kas ağrıları.

Göz ve mukoza iltihabı.

Akciğer rahatsızlıkları (akciğer iltihabı ve nefes darlığı).

Mide-bağırsak sorunları (ishal, mide bulantısı ve baş ağrısı).

Koku ve tat alma duyularının kaybı ve diğer semptomlar