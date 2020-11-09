10 Kasım Atatürk'ü anma mesajları ve sözleri vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk vefatının 82. yılında anılacak. 10 Kasım 1938 tarihinde hayata veda eden, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk saygı, sevgi ve rahmetle anılıyor. Türkiye'nin dört bir yanında Atatürk'ü anma etkinlikleri düzenlenecek. İşte 10 Kasım Atatürk'ü anma mesajları ve sözleri, en kaliteli ve güzel Atatürk fotoğrafları...

10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA MESAJLARI VE SÖZLERİ

"Her 10 Kasım'da olduğu gibi bu 10 Kasım'da da Atatürk'e olan bağlılığımızı ve sevgimizi ortak düşünce ve duygularla bir kez daha dile getiriyor, büyük önderimizi özlemle anıyoruz."

"Atatürk, dünyanın çok nadir yetiştirdiği dâhilerdendir. O, bütün bir tarihin seyrini değiştirmiştir."