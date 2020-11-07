Geçtiğimiz hafta 6,6'lık deprem le sarsılan İzmir 'in Foça ilçesinde orman yangın ı çıktı. Orman yangınına çok sayıda ekip müdahale ediyor.

ÇÖP DEPOLAMA ALANINDA BAŞLAMIŞ

İzmir'in Foça ilçesinde çöp depolama alanında başlayan yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Foça Belediyesine ait çöp depolama alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.







Alevler, rüzgarın etkisiyle çevredeki ormanlık alana sıçradı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Foça Kaymakamı Ali Çetin, yangına müdahalenin devam ettiğini belirterek, "Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor. Fazla bir ormanlık alan bulunmuyor. Zamanında müdahale edildiği için yangın yerleşim merkezlerini tehdit etmiyor." dedi.