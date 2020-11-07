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Yaklaşık 9 aylık hasretin ardından Afşin'i, Dulkadiroğlu'nu, Elbistan'ı, Göksun'u, 12 Şubat'ı, Pazarcık'ı selamlıyorum. Biliyorsunuz en son Kahramanmaraş'ın 100'üncü kurtuluş yılı olan 12 Şubat'ta bir aradaydık.





Bin yıldır vatanımızın bekası için canını esirgemeyen şehitlerimize, gazilerimize, kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.



Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırmada olduğu gibi, 2053 vizyonunda da Kahramanmaraş'ı en önde görmek istiyorum.



Bir asır önceki gibi bizi yok etmek istedikleri Anadolu topraklarından yeni bir şahlanışla dünyaya barış ve huzur getirecek bir mücadelenin içindeyiz.



Milletimiz bu tarihi sürecin sorumluluğunu son 18 yıldır olduğu gibi yine AK Parti'ye vermiştir. Üye sayımızın 11 milyon 200 bini bulması bunun en önemli göstergesidir. Kadın üye sayımızın 5 milyon 250 bine ulaşması bu mücadeleye kadınlarımızın da sahip çıktığının göstergesidir.

Gençlik kolları üye sayımızın 1 milyon 240 bine yaklaşması bu mücadeleye gençlerimizin de sahip çıktığının ispatıdır.

Hedefimiz 2023'e kadar her yıl 1 milyon yeni üye ile kervanı menziline ulaştırmaktır.

Büyük ve güçlü Türkiye mücadelesinin lokomotifliğini, AK Parti'nin Genel Başkanı'ndan mahalle temsilcisine kadar tüm kadroları yapıyor.







Sıfatı, ismi, cismi ne olursa olsun kimsenin kendi şahsi hesaplarını, hedeflerini, heveslerini bu ulvi davanın önüne koymasına tahammülümüz olamaz.

Değişim gerçeğinden kopmadan ama 19 yıldır partimize hizmet etmiş, davamıza bağlılığını koruyan herkesi de kucaklayarak yolumuza devam edeceğiz.



TEŞKİLATLARIMIZI YENİ İSİMLERLE GÜÇLENDİRDİK

Son 2 yılda teşkilatlarımızın yaklaşık 3'te 2'sini yeni isimlerle güçlendirirken, ahde vefayı da elden bırakmadık.

Kaderin üstündeki kadere olan imanımızla, sağımıza solumuza bakmadan davamıza sahip çıkıyoruz.

Davamızı zafere ulaştırmak için gece gündüz çalışıyoruz.

Davamızı kör dünyanın göbeğine, kuşların göz bebeğine, yola, ağaca, yağan kara, yağmur yüklü bulutlara, bebeklerin avucuna, kara taşa, kor ateşe yazacağımız güne kadar bize durmak duraksamak haramdır.

Milletin partisinin yöneticileri milletin içinde olma mecburiyetindedir. Her kim milletle bağını keserse partisiyle de irtibatını kopartıyor demektir.

Kahramanmaraş'a son 18 yılda eski parayla 35.5 katrilyon tutarında yatırım yaptık. Bölünmüş yol uzunluğunu 339 kilometreye çıkardık.

Bölgeleri birbirine bağlayan yolun güzergahı ekonomimiz için büyük öneme sahip.

Elbistan-Malatya hududu yolunu da yaparak Doğu-Batı aksını tamamlamış olacağız.

Kahramanmaraş Havalimanı'na yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli yeni bir terminal binası inşa ettik.

Son 18 yılda 3 organize sanayi bölgesi, 1 teknopark, 13 araştırma-geliştirme merkezi, 1 tasarım merkezi kurduk.