Kur'ân-ı Kerîm'de yer alan ve İslamın ikinci şartı olan namaz ibadeti Müslüman alemi için çok önemlidir ve yerine getirilir. Müslümanlara farz kılınan namaz gün içerisinde 5 ayrı vakitte kılınır. Öğlen namazı nasıl kılınır? Öğlen namazı kaç rekattır, hangi dualar okunur? En çok araştırılanlar arasında yer alır. Öğlen namazını doğru kılmak ve eksiksiz yerine getirmek için önemli olan bilgileri haberimizde derledik.

ÖĞLE NAMAZI KAÇ REKAT?

Öğle ezanının okunması ile birlikte camilerde ve evlerde kılınabilmektedir. Öğle namazı dört sünnet, dört farz ve iki son sünnet olmak üzere 10 rekattan oluşur. Bu 10 rekatta okunacak dualar ve surelerin yanı sıra adım adım anlatımına aşağıdan ulaşabileceksiniz.

ÖĞLE NAMAZI NASIL KILINIR?

Öğle namazı kılınışına ilişkin birçok kişi doğru kaynakları araştırmaktadır. Kadın ve erkekler için öğle namazı kılınışı aynıdır. Namazını en doğru şekilde eda etmek isteyenler için öğle namazı kılınışı şu şekilde;

Öğle Namazı Sünnet 1. Rekat Kılınışı

Niyet edilir: "Niyet ettim Allah rızası için bu günkü öğle namazının dört rekat ilk sünnetini kılmaya"

Tekbir getirilir: İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve "Allah'u Ekber" denir.

Sübhaneke okunur.

Euzü Besmele çekilir: "Euzubillahimineşşeytanirracim – Bismillahir rahmanir rahim" Fatiha okunur: Zamm-ı sure okunur: (Kuran ı Kerimden en az üç ayet okunur).

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve İkinci rekat için ayağa kalkılır.