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    • 04.11.2020 12:42
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    ? kaç rekattır, ?

    Her gün binlerce kişi tarafından ? kaç rekattır, ? Sorularının yanıtı merak edilerek araştırılıyor. İslamiyet’in 5 şartından biri olan namaz kılmak çok önemli bir ibadettir ve Müslüman alemi tarafından yerine getirilir. İlk kez namaz kılacak vatandaşlar ise arama motorları üzerinden öğlen namazı ile ilgili bilgileri sorguluyor. İşte merak edilenler…

    takvim.com.tr
    Öğlen namazı nasıl kılınır? Öğlen namazı kaç rekattır, hangi dualar okunur?

    Kur'ân-ı Kerîm'de yer alan ve İslamın ikinci şartı olan namaz ibadeti Müslüman alemi için çok önemlidir ve yerine getirilir. Müslümanlara farz kılınan namaz gün içerisinde 5 ayrı vakitte kılınır. Öğlen namazı nasıl kılınır? Öğlen namazı kaç rekattır, hangi dualar okunur? En çok araştırılanlar arasında yer alır. Öğlen namazını doğru kılmak ve eksiksiz yerine getirmek için önemli olan bilgileri haberimizde derledik.

    ÖĞLE NAMAZI KAÇ REKAT?

    Öğle ezanının okunması ile birlikte camilerde ve evlerde kılınabilmektedir. Öğle namazı dört sünnet, dört farz ve iki son sünnet olmak üzere 10 rekattan oluşur. Bu 10 rekatta okunacak dualar ve surelerin yanı sıra adım adım anlatımına aşağıdan ulaşabileceksiniz.

    ÖĞLE NAMAZI NASIL KILINIR?

    Öğle namazı kılınışına ilişkin birçok kişi doğru kaynakları araştırmaktadır. Kadın ve erkekler için öğle namazı kılınışı aynıdır. Namazını en doğru şekilde eda etmek isteyenler için öğle namazı kılınışı şu şekilde;

    Öğle Namazı Sünnet 1. Rekat Kılınışı

    Niyet edilir: "Niyet ettim Allah rızası için bu günkü öğle namazının dört rekat ilk sünnetini kılmaya"

    Tekbir getirilir: İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve "Allah'u Ekber" denir.
    Sübhaneke okunur.
    Euzü Besmele çekilir: "Euzubillahimineşşeytanirracim – Bismillahir rahmanir rahim" Fatiha okunur: Zamm-ı sure okunur: (Kuran ı Kerimden en az üç ayet okunur).
    "Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
    Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
    "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
    "Allah'u Ekber" denir ve İkinci rekat için ayağa kalkılır.

    Öğle Namazının Sünnet 2. Rekat Kılınışı

    Besmele çekilir: "Bismillahir rahmanir rahim" Fatiha okunur: Zamm-ı sure okunur: (Kuran ı Kerimden en az üç ayet okunur).
    "Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
    Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
    "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
    "Allah'u Ekber" denir ve Oturulur.
    Ettehıyyatü okunur.
    "Allah'u Ekber" denir ve Üçüncü rekat için ayağa kalkılır.

    Öğle Namazının Sünnet 3. Rekat Kılınışı

    Besmele çekilir: "Bismillahir rahmanir rahim" Fatiha okunur: Zamm-ı sure okunur: (Kuran ı Kerimden en az üç ayet okunur).
    "Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
    Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
    "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
    "Allah'u Ekber" denir ve Dördüncü rekat için ayağa kalkılır.

    Öğle Namazının Sünnet 4. Rekat Kılınışı

    Besmele çekilir: "Bismillahir rahmanir rahim" Fatiha okunur: Zamm-ı sure okunur: (Kuran ı Kerimden en az üç ayet okunur).
    "Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
    Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
    "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
    "Allah'u Ekber" denir ve Oturulur.
    – Ettehıyyatü okunur.
    – Salli ve Barik duaları okunur.
    – Rabbena atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.
    Selam verilir. Önce sağa sonra ise sola selam vermek sureti ile selam verilir. Selam şöyle verilir. "Es Selamu Aleykum Ve Rahmetullah" denir.
    Hemen vakit kaybetmeden farza kalkılır.

    Öğle Namazının 4 Rekat Farzının Kılınışı
    Öğle Namazının Farzının 1. Rekatı

    Kamet getirilir.
    Niyet edilir: "Niyet ettim Allah rızası için bu günkü öğle namazının dört rekat farzını kılmaya"
    Tekbir getirilir: İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve "Allah'u Ekber" denir.
    – Sübhaneke okunur.
    Euzü Besmele çekilir: "Euzubillahimineşşeytanirracim – Bismillahir rahmanir rahim" Fatiha okunur: Zamm-ı sure okunur: (Kuran ı Kerimden en az üç ayet okunur).
    "Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
    Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
    "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
    "Allah'u Ekber" denir ve İkinci rekat için ayağa kalkılır.

    Öğle Namazının Farzının 2. Rekatı Kılınışı

    Besmele çekilir: "Bismillahir rahmanir rahim" Fatiha okunur: Zamm-ı sure okunur: (Kuran ı Kerimden en az üç ayet okunur).
    "Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
    Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
    "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Suhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Suhane Rabbiyel Ala" denir.
    "Allah'u Ekber" denir ve Oturulur. Ettehıyyatü okunur.
    "Allah'u Ekber" denir ve Üçüncü rekat için ayağa kalkılır.

    Öğle Namazının Farzının 3. Rekatı Kılınışı

    Besmele çekilir: "Bismillahir rahmanir rahim" Fatiha okunur:
    "Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
    Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
    "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
    "Allah'u Ekber" denir ve dördüncü rekat için ayağa kalkılır.

    Öğle Namazının Farzının 4. Rekatı Kılınışı

    Besmele çekilir: "Bismillahir rahmanir rahim" Fatiha okunur:
    "Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
    Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
    "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
    "Allah'u Ekber" denir ve Oturulur.
    – Ettehıyyatü okunur.
    – Salli ve Barik duaları okunur.
    – Rabbena atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.
    Selam verilir. Önce sağa sonra ise sola selam vermek sureti ile selam verilir. Selam şöyle verilir. "Es Selamu Aleykum Ve Rahmetullah" denir.
    "Allahümme entesselamü ve minkes selam tebarekte yazel celali vel ikram" … dendikten sonra.

    Öğle Namazının 2 Rekat Son Sünnetinin Kılınışı
    Öğle Namazı Son Sünnet 1. Rekat

    Niyet edilir: "Niyet ettim Allah rızası için bu günkü öğle namazının iki rekat son sünnetini kılmaya"
    Tekbir getirilir: İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve "Allah'u Ekber" denir.
    Sübhaneke okunur.
    Euzü Besmele çekilir: "Euzubillahimineşşeytanirracim – Bismillahir rahmanir rahim" Fatiha okunur: Zamm-ı sure okunur: (Kuran ı Kerimden en az üç ayet okunur).
    "Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
    Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
    "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
    "Allah'u Ekber" denir ve İkinci rekat için ayağa kalkılır.

    Öğle Namazı Son Sünnet 2. Rekat Kılınışı

    Besmele çekilir: "Bismillahir rahmanir rahim" Fatiha okunur: Zamm-ı sure okunur: (Kuran ı Kerimden en az üç ayet okunur).
    "Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
    Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
    "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
    "Allah'u Ekber" denir ve Oturulur.
    – Ettehıyyatü okunur.
    – Salli ve Barik duaları okunur.
    – Rabbena atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.
    Selam verilir. Önce sağa sonra ise sola selam vermek sureti ile selam verilir. Selam şöyle verilir. "Es Selamu Aleykum Ve Rahmetullah" denir. Sonra, tesbihat ve dua ile Öğlen Namazı sonlandırılır.
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    Haberler Güncel Öğlen namazı nasıl kılınır? Öğlen namazı kaç rekattır, hangi dualar okunur?