ABD'de başkanlık seçimi tüm hızıyla sürüyor. Tarihi seçimde en çok dikkat çeken eyaletlerden biri Florida oldu. Son açıklanan verilere göre Florida'da oyların yüzde 79'u sayıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre ABD Başkan Adayı Joe Biden 4 milyon 615 binin üzerinde oy alarak yüzde 49,9, ABD Başkanı Donald Trump ise 4 milyon 542 binden fazla oy alarak yüzde 49,1 oy aldı. Eyalette oy sayımı devam ediyor.

03.45 ABD seçimlerinde şimdiye kadar netleşen sonuçlara göre Trump, Kentucky ve West Virginia'yı kazanarak 13 delege elde ederken, Joe Biden ise Vermont ve Virginia'da kazanan isim olarak 16 delegeye ulaştı.

03.41 ABD'de Ohio ve Kuzey Karolina'da oy verme işlemi sona erdi. ABD Başkanı Donald Trump ile Hillary Clinton arasında 2016 yılında yapılan seçimde Kuzey Karolina ve Ohio eyaletlerini Trump kazanmıştı. Trump seçimi Ohio'da yüzde 51,3, Kuzey Karolina'da ise yüzde 49,8 oy oranıyla Hillary Clinton'ın önünde bitirmişti.

03.39 Demokrat aday Biden, Virginia eyaletini kazandı.

03.37 Cumhuriyetçi Donald Trump, oyların sayılmasının ardından Batı Virginia eyaletini kazandı.

03.27 Oyların yüzde 43'ünün sayıldığı Florida'da Biden öne geçti.

03.14 Demokrat aday Biden seçimde Vermont eyaletini kazandı. Vermont'ta yüzde 62,7 oy oranına ulaşan Biden, yüzde 37,3 oy oranında kalan Trump'ı geride bırakarak eyalette ipi göğüsleyen isim oldu.

03.02 ABD'nin Georgia, Güney Karolina ve New Hampshire eyaletlerinde oy verme işlemi sona erdi.

02.54 ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Donald Trump ise Kentucky eyaletini kazandı. ABD Başkanı Trump, Kentucky'deki oyların yüzde 53,7'sini elde etti.

02.53 Indiana - Amerikan Associated Press (AP) haber ajansının yayınladığı resmi olmayan ilk sonuçlara göre ABD Başkanı Donald Trump, Indiana eyaletindeki oyların yüzde 67,2'sini elde etti. Halen oy sayımının devam ettiği eyalette toplam oyların yüzde 2'i sayılırken, yüzde 67,2 oy oranına ulaşan Trump, yüzde 30,9 oy oranında kalan Biden'a üstünlük sağlayarak seçimleri önde götürüyor.

02.41 Sandık çıkış anketlerine göre Florida'da Donald Trump önde gidiyor.

02.23 ABD seçimlerinde ilk sonuçlar geldi. ABD başkanlık seçimlerinde Türkiye saati ile oy verme işleminin sonuçlandığı Indiana'da ilk sonuçlar açıklanmaya başladı. ABD medyası, ABD Başkanı Donald Trump'ın, rakibi Joe Biden karşısında ilk sonuçlara göre Kentucky ve Indıana eyaletlerinde önde olduğunu duyurdu

02.11 ABD Başkanlık seçimlerinde Demokratların adayı Joe Biden gazetecilere yaptığı açıklamada, "Başkanlar hangi oyların sayılıp sayılmayacağını belirleyemez" ve "Seçmenler kimin başkan olacağını belirler" dedi.

02.09 ABD'nin Kentucky ve Indiana eyaletlerinde oy verme işlemi sona erdi. Tarihi seçimde ilk sonuçların gelmesi bekleniyor.ABD halkı, 46'ıncı başkanını seçiyor. ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın yarıştığı tarihi seçimde Kentucky ve Indiana eyaletlerinde oy verme işlemi sonuçlandı.

01.44 Washington'dan canlı yayına bağlanan Razi Canikligil "Biraz evvel tutuklanma olayı oldu. Polisler birkaç göstericiyi tutukladılar. Burası yavaş yavaş hareketleniyor. Polis müdahalesi başladı. Grup halinde 50 polis geldi 2 göstericiyi kelepçelediler."

01.13 ABD Başkanı Trump'ın kızı Ivanka Trump sosyal medya hesabından dikkat çeken bir çağrı yaptı. Ivanka Trump sosyal medya hesabından 'Ayrılmayın, size ihtiyacımız var' paylaşımı yaptı.

01.05 CNN TÜRK canlı yayınına ABD'den bağlanan Hakan Çelik seçimle ilgili olarak "İlk kez böyle bir gerilim var. İstisnasız bütün dükkanların suntalarla kapatılmış olması, bu toplumsal kutuplaşmanın seçimler sonrasında acaba iç çatışmaya mı dönüşürden, seçimde hile ve manipülasyon gibi şeylerin konuşulası dünyanın en önemli demokrasilerden biri değil de Ortadoğuda dünyanın herhangi bir yerindeki gibi. ABD'nin tarihiyle örtüşmeyen manzaralar var" dedi.

00.31 ABD Başkanı Trump'la girdiği polemiklerle de adından çokça söz ettiren Pelosi, seçim süreciyle ilgili "Herhangi bir hileye karşı demokrasimizi korumaya hazırız" diye konuştu.

23.36 Demokrat aday Biden'dan açıklama "Amerikan tarihindeki en yüksek katılımı bu seçimde göreceğiz" diyen Biden "Şu ana kadar oy kullananların yüzde 54'ü kadın" ifadesinin ardından Trump'ı eleştirerek "Kimin oy vereceğine kendi karar verebileceğini sanıyor. Kimin başkan olacağına halk karar verir" diye konuştu.

22.50 ABD'de seçim günü: - Trump Washington'da, Biden Pennsylvania ve Delaware'de. - Kazanması durumunda Trump'ın hitabını ve kutlamasını Beyaz Saray'da yapması bekleniyor. - Biden seçimden zaferle çıkması durumunda konuşmasını Delaware'de yapacak.

22.47 Mektup ile oy kullanmada hile var mı?

Razi Canikligil "Hayır hiç olmadı, mektupla oy kullanma sistem ABD'de yıllardır var. Şimdiye kadar en ufak bir şaibe olmadı. Bu sistem yıllardır uygulanıyor."

Ali Çınar: "ABD'nin birçok eyaletinde farklı postanelerde yerlerde mektuplar görüntülendi. 100 bin seçmene yanlış oy pusulası gitti. Daha önceki posta kullananlarla mukayese edemeyiz."