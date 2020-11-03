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    • 03.11.2020 21:36
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    Son dakika: açıkladı: 'deki de can kaybı 11'e yükseldi

    yaptığı i açıklamasında, ’dan alınan bilgilere göre 111 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 1.035 vatandaşımızdan 898’i taburcu edilmiş olup 137 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir" ifadelerine yer verdi. AFAD aynı zamanda 17 binadan 13'ünde çalışmaların tamamlandığını belirtti.

    AJANSLAR
    İzmir depreminde can kaybı arttı

    , Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki de can kaybının 111'e çıktığını duyurdu.

    Yapılan açıklamada, deprem sonrası büyüklüğü 4'ün üzerinde 44 artçı olmak üzere, toplam 1621 artçı sarsıntının yaşandığı belirtilerek, "SAKOM'dan alınan bilgilere göre 111 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 1035 vatandaşımızdan 898'i taburcu edilmiş olup, 137 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir.



    İzmir'de arama ve kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 13'ünde çalışmalar tamamlanmış olup 3 noktada 4 binada çalışmalara devam edilmektedir" denildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: AFAD açıkladı: İzmir'deki depremde can kaybı 11'e yükseldi