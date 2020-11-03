

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun'un "İzmir'de depremden en çok etkilenen Bayraklı ilçesinde 80 tane yapının yıllar öncesinde riskli olarak tespit edildi, ancak bir önlem alınmadı" iddiasının ardından senelerdir CHP yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi binasının 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından büyük hasar aldığı gözler önüne serildi.



KENDİ AYIPLARINI HÜKÜMETE YÜKLENEREK ÖRTME ÇABASI!

CHP'li Torun'un partisinin yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi binasının harabeye döndüğünü görmezden gelip kendi ayıplarına hükümete yüklenerek örtbas etmeye çalışması dikkatlerden kaçmadı.

CHP'LİLER YALANDA YARIŞTI!

Türkiye'yi derinden sarsan İzmir depremi üzerinden siyaset yapmaya kalkanlar, bu sefer de yalanda yarıştı.

Sabah'ın haberine göre; Bayraklı eski Belediye Başkanı Hasan Karabağ, ilçenin risk analizleri raporlarının tutulduğunu ifade ederken, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, binaların depreme dayanıklı olup olmadığını bilmediğini öne sürdü.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise riskli yapılar ile ilgili raporların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bildirildiğini iddia ederek, kamuoyunu hayrete düşürdü. Birbiri ile çelişen üç farklı açıklama, "Kim doğru söylüyor?" sorusunu gündeme getirdi.

KARABAĞ: "BİZİM VERDİĞİMİZ RAPORLAR TESPİT VE TAVSİYE NİTELİĞİNDE"

İzmir'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından açıklamalarda bulunan Bayraklı Belediye eski Başkanı Hasan Karabağ, "10 yılda 20 bin üzeri binanın analiz testleri yapıldı. Yüzde 57'si çok riskli, yüzde 5'i risksiz yapı çıktı. Diğerleri de farklı risk durumundaydı. İlgili mevzuata göre bizim verdiğimiz raporlar tespit ve tavsiye niteliğinde" itirafında bulundu.

Eski başkan Karabağ, ilçenin risk analizleri raporlarının tutulduğunu öne sürerken, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ise eski başkanın söylemlerine zıt açıklamalar yaptı.